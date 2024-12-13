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曹佑寧當年有多強？他親吐「棄棒球當演員」心情　花兩年才決定：不後悔

記者蕭采薇／台北報導

曹佑寧從小打棒球，高三畢業後意外成為電影《KANO》男主角，即使曾為拍攝休學一年，電影上映後，他依然成為「U21金牌世代」一員，成為拿下世界冠軍。先前十二強賽事掀起全台棒球熱，不少人更想起當年曹佑寧的精彩表現，直呼：「如果他不當演員，現在也絕對是超強的選手。」

▲▼ 《KANO》十周年特別放映採訪-曹佑寧。（圖／記者黃克翔攝）

▲曹佑寧在演出《KANO》前，就是知名的青少棒選手。（圖／記者黃克翔攝）

曹佑寧13日出席《KANO》十週年特別放映記者會，被問到近來十二強掀起討論，是否曾幻想自己如果還在打球，也會是金牌的一員？他坦言：「想當然有想過，但做了選擇就是做了選擇，對我而言棒球不是放棄，對我來說沒有『後悔』這兩個字。」

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曹佑寧回想，當時在接演《KANO》時正好高中剛畢業，同年還入選了U18國手，可說是球員生涯的顛峰，「是我媽媽跟我講說，你要不要好好想清楚，有這麼好的機會去拍電影，是因為這樣的關係，我滿有興趣，不同的嘗試。」

▲▼ 《KANO》十周年特別放映採訪-曹佑寧,馬志翔,魏德聖。（圖／記者黃克翔攝）

▲《KANO》上映十周年，（左起）曹佑寧、馬志翔、魏德聖出席特別放映記者會。（圖／記者黃克翔攝）

而導演馬志翔在旁補充表示，當時曹佑寧在拍完《KANO》後，入選了U21國手，還拿下了世界冠軍，最後再想了兩年後，才決定踏上演員路，「我當時在棒球的規劃，我想打的比賽都打完了，覺得有完成了目標，就當作一個終點，而我想當演員，所以就做了這個決定。」

《KANO》不只是曹佑寧演藝生涯的起點，他更坦言，這10年間，每每遇到低潮時，都會把《KANO》重新拿出來看。曹佑寧說：「看的時候眼淚會一直流，會讓我想起踏上演戲這條路的原因，也想到那時候溫馨的畫面，當初那些感動我都記得。」

▲▼ 《KANO》十周年特別放映採訪-合照。（圖／記者黃克翔攝）

▲《KANO》上映十周年，當年的小球員們、童星出身的于卉喬等演員也齊聚一堂。（圖／記者黃克翔攝）

不過是否曾和女友王淨一起看？曹佑寧害羞的笑回：「有呀！」而女友也不時會和他一起進場看球，曹佑寧說：「她以前有玩過壘球，所以規則那些其實都懂。」《KANO》自12月14日起，將在喜樂時代台北南港店和高雄總圖店再次上映。

 

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