ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

10年前就是隊友！陳傑憲為他一句話加入職棒　曹佑寧：我很崇拜他

記者蕭采薇／台北報導

「台灣隊長」陳傑憲因俊俏外型，加上寵妻顧家的形象，收穫大票粉絲。他曾在訪問中表示，原本沒打算打職棒，是因為曹佑寧的鼓勵才推了一把。兩人同屆、更同是U21金牌世代的隊友，曹佑寧13日受訪時，也還原當時的對話，他也為好友驕傲，「他有現在的成就，我完全不意外。」

▲▼ 《KANO》十周年特別放映採訪-曹佑寧。（圖／記者黃克翔攝）

▲曹佑寧當年拍完《KANO》後，還入選U21台灣代表隊並獲得金牌。（圖／記者黃克翔攝）

陳傑憲在受訪時坦言，是因為曹佑寧的鼓勵，才選擇投入職棒選秀，最終成為統一獅的球員。其實陳傑憲和曹佑寧同年，因為都從小打球，其實國小時就知道彼此。後來成為U21隊友，也一起拿下世界冠軍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 《KANO》十周年特別放映採訪-曹佑寧,馬志翔,魏德聖。（圖／記者黃克翔攝）

▲《KANO》上映十周年，（左起）曹佑寧、馬志翔、魏德聖出席特別放映記者會。（圖／記者黃克翔攝）

曹佑寧13日出席《KANO》十週年特別放映記者會，也還原地當時的對話。他回憶當時陳傑憲在業餘成棒隊伍「台電」，面臨職涯上的選擇拿不定方向，「那時我跟他說，『如果我是你就會去打職棒。』我他很有領導能力和打球的能量，其實我有點崇拜他。」

▲▼GQ年度風格大賞紅毯活動-陳傑憲。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳傑憲受訪時曾坦言，決定加入職棒，是受到好友曹佑寧的激勵。（圖／記者周宸亘攝）

不過曹佑寧也坦言，其實不知道當時這番話有影響到陳傑憲的選擇，所以看到訪問時自己也很感動。而當陳傑憲率領台灣隊在東京巨蛋拿下金牌，曹佑寧為好友開心，並傳訊息對他說：「你辛苦了，你的努力和付出，你父母親一定會為你驕傲。」

▲陳傑憲（右）當年與曹佑寧、蘇智傑合稱「中華隊三帥」。（圖／翻攝自YouTube）

▲陳傑憲（右）當年與曹佑寧、蘇智傑合稱「中華隊三帥」。（圖／翻攝自YouTube）

被問到是否想像自己繼續當選手，成為台灣英雄的畫面？曹佑寧笑說有幻想：「但做了選擇就是做了選擇，我覺得能感受到大家看棒球的意願變高，希望大家延續十二強的感動，大家因為這樣真的愛上棒球，對這產業大加分，用行動支持運動。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

推薦閱讀

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」！最有感等級曝：他想挑戰第1

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」！最有感等級曝：他想挑戰第1

王思佳開酸「罵完還整套照抄」　釣出藍心湄轉發4字

王思佳開酸「罵完還整套照抄」　釣出藍心湄轉發4字

拍完《大佛普拉斯》23歲未婚生子！台女星7年後認了：以前很戀愛腦

拍完《大佛普拉斯》23歲未婚生子！台女星7年後認了：以前很戀愛腦

「跟劉真同病」51歲Paul親吐近況！　與小17歲妻互動曝光：已交代遺言

「跟劉真同病」51歲Paul親吐近況！　與小17歲妻互動曝光：已交代遺言

韓劇男神爆霸凌消失4年！突現菲律賓當歌手　熱跳〈APT.〉全場嗨炸

韓劇男神爆霸凌消失4年！突現菲律賓當歌手　熱跳〈APT.〉全場嗨炸

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」！　護肚彈跳網看傻：也太拚了

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」！　護肚彈跳網看傻：也太拚了

書房火災「睡夢中來不及逃生」！37歲主持人身亡　妻頭七發現懷孕

書房火災「睡夢中來不及逃生」！37歲主持人身亡　妻頭七發現懷孕

許瑋甯被拍「十指緊扣邱澤」0偽裝深夜散步！一轉頭…真實表情超甜

許瑋甯被拍「十指緊扣邱澤」0偽裝深夜散步！一轉頭…真實表情超甜

「暗黑林襄」宣布引退！　台粉哀號：AV界最像

「暗黑林襄」宣布引退！　台粉哀號：AV界最像

電影首映會被林明禎搞砸！　導演酸見鬼後再發聲：這筆帳一定會算

電影首映會被林明禎搞砸！　導演酸見鬼後再發聲：這筆帳一定會算

陸百萬網紅遭爆賣淫「一晚45萬」　本人發聲露端倪：奮鬥本就艱難

陸百萬網紅遭爆賣淫「一晚45萬」　本人發聲露端倪：奮鬥本就艱難

一隻阿圓認愛陳百祥再發聲！　「25字洩心境」網刷一排恭喜

一隻阿圓認愛陳百祥再發聲！　「25字洩心境」網刷一排恭喜

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」！最有感等級曝：他想挑戰第1

王思佳開酸「罵完還整套照抄」　釣出藍心湄轉發4字

拍完《大佛普拉斯》23歲未婚生子！台女星7年後認了：以前很戀愛腦

「跟劉真同病」51歲Paul親吐近況！　與小17歲妻互動曝光：已交代遺言

韓劇男神爆霸凌消失4年！突現菲律賓當歌手　熱跳〈APT.〉全場嗨炸

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」！　護肚彈跳網看傻：也太拚了

書房火災「睡夢中來不及逃生」！37歲主持人身亡　妻頭七發現懷孕

許瑋甯被拍「十指緊扣邱澤」0偽裝深夜散步！一轉頭…真實表情超甜

「暗黑林襄」宣布引退！　台粉哀號：AV界最像

電影首映會被林明禎搞砸！　導演酸見鬼後再發聲：這筆帳一定會算

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳傑憲, 曹佑寧, KANO

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 遭同業批「崩壞的醫師YouTuber」　前台大醫蒼藍鴿回擊：在旁邊喊燒
  2. 前MP嘎嘎潘俊佳消失歌壇多年...近況曝光！　新身份重返螢光幕
  3. 邵雨薇現身信義曬街頭美照　下秒舉起雙手「炸出細腰」好身材全現
  4. 曹佑寧當年有多強？他親吐「棄棒球當演員」心情　花兩年才決定：不後悔
  5. 點閱率每次都被帥兒超越　張清芳說話了！
  6. 不只輝人、告五人　台中跨年再揭卡司「驚見金曲樂團」！
  7. 10年前就是隊友！陳傑憲為他一句話加入職棒　曹佑寧：我很崇拜他
  8. 張齡予家人被傳染黴漿菌　住院十天疲於奔命還被實驗
  9. 愛台灣人情味！金大明自爆「拍《機醫》時偷偷飛來」告白：太想念
  10. 不敢相信！FEniX竟請到「2大咖前男團成員」出演MV：非常榮幸

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366