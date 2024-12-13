10年前就是隊友！陳傑憲為他一句話加入職棒　曹佑寧：我很崇拜他

記者蕭采薇／台北報導

「台灣隊長」陳傑憲因俊俏外型，加上寵妻顧家的形象，收穫大票粉絲。他曾在訪問中表示，原本沒打算打職棒，是因為曹佑寧的鼓勵才推了一把。兩人同屆、更同是U21金牌世代的隊友，曹佑寧13日受訪時，也還原當時的對話，他也為好友驕傲，「他有現在的成就，我完全不意外。」

▲曹佑寧當年拍完《KANO》後，還入選U21台灣代表隊並獲得金牌。（圖／記者黃克翔攝）

陳傑憲在受訪時坦言，是因為曹佑寧的鼓勵，才選擇投入職棒選秀，最終成為統一獅的球員。其實陳傑憲和曹佑寧同年，因為都從小打球，其實國小時就知道彼此。後來成為U21隊友，也一起拿下世界冠軍。

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▲《KANO》上映十周年，（左起）曹佑寧、馬志翔、魏德聖出席特別放映記者會。（圖／記者黃克翔攝）

曹佑寧13日出席《KANO》十週年特別放映記者會，也還原地當時的對話。他回憶當時陳傑憲在業餘成棒隊伍「台電」，面臨職涯上的選擇拿不定方向，「那時我跟他說，『如果我是你就會去打職棒。』我他很有領導能力和打球的能量，其實我有點崇拜他。」

▲陳傑憲受訪時曾坦言，決定加入職棒，是受到好友曹佑寧的激勵。（圖／記者周宸亘攝）

不過曹佑寧也坦言，其實不知道當時這番話有影響到陳傑憲的選擇，所以看到訪問時自己也很感動。而當陳傑憲率領台灣隊在東京巨蛋拿下金牌，曹佑寧為好友開心，並傳訊息對他說：「你辛苦了，你的努力和付出，你父母親一定會為你驕傲。」

▲陳傑憲（右）當年與曹佑寧、蘇智傑合稱「中華隊三帥」。（圖／翻攝自YouTube）



被問到是否想像自己繼續當選手，成為台灣英雄的畫面？曹佑寧笑說有幻想：「但做了選擇就是做了選擇，我覺得能感受到大家看棒球的意願變高，希望大家延續十二強的感動，大家因為這樣真的愛上棒球，對這產業大加分，用行動支持運動。」