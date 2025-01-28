記者黃庠棻／專訪

男星黃迪揚在熱門影集《影后》中飾演王牌經紀人「壁虎」，為兩位演員姐姐楊貴媚、曾莞婷遮風擋雨，卻總是因為太過認真負責而忽略了自己的情緒，就連好不容易降臨的愛情也無法持續。特別的是，他精湛的同志演技讓觀眾都誤會他是Gay，其實現實生活中的他是位愛家又寵妻的超級奶爸。

▲黃迪揚在《影后》展現精湛演技。（圖／Netflix提供）

黃迪揚跟老婆「地瓜」愛情長跑10年後結婚，現在婚姻生活已經邁入6年。他在接受《ETtoday星光雲》專訪時，大方放閃說道「她是我們學校那一屆最美的」，原來兩人都就讀國立臺北藝術大學，他是戲劇系，而妻子則是音樂系的，兩個科系剛剛好就隔著一條路。

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▲黃迪揚分享與老婆的愛情故事。（圖／攝影中心攝）

雖然黃迪揚跟地瓜在校只相隔了一條路，但追求的這一段過程卻並不容易，他透露自己從大三的時候開始追求，花了一年的時間才追到自己的女神，坦言當時還沒有智慧型手機，所以常常會問對方要不要吃飯，還會寫交換日記維持雙方之間的熱度，甚至在考試期間會買薯條當宵夜送到老婆的宿舍，一點一滴的付出終於開花結果。

▲黃迪揚分享與老婆的愛情故事。（圖／攝影中心攝）

不過，黃迪揚跟地瓜其實也有不少分分合合，他笑說學校同學之間都會有「戲劇系很亂」的刻板印象，直呼「名聲不太好」，幸好老婆在交往過後了解了他的個性與為人，還會打開心房去了解戲劇系學習的課程，兩人當時一起報名了導演課，結果老婆被選上，而他卻落選了。

▲黃迪揚分享與老婆的愛情故事。（圖／攝影中心攝）

談到最長一次的分開，黃迪揚坦言是在自己當兵後擔任節目製作助理時，當時的他身心狀態都不太好，所以講了很重的一句話「跟我在一起沒有將來，妳走吧」就分手。這一次分開，黃迪揚才真正開始意識到自己的未來，其實只想表演，因此不斷地去試鏡，長達11個月沒有工作。

▲黃迪揚分享與老婆的愛情故事。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

後來，黃迪揚意外看了某一部作品後深受感動不斷流淚，才正視自己的內心「很想她」，分手一年之後才又聯繫上，慢慢地確認地瓜就是對的人。他透露本身是個很喜歡製造驚喜的人，因此求婚花了整整一年的時間策劃、準備。

▲黃迪揚分享求婚過程。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

講到求婚過程，黃迪揚直言「我設了一局」。他選擇在自己的生日當天求婚，騙老婆好友鍾承翰要請吃飯，約在永康街的一家餐酒館慶祝，本來是個簡單的飯局，但他早就跟音樂製作人陳建騏借好對方所開設的咖啡廳，兩個地點正好就在對面。

▲黃迪揚分享求婚過程。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

當時，黃迪揚老婆地瓜還是個打擊樂老師，他算準妻子下課會搭公車抵達，早就在巷口佈置好驚喜，邀請另一半求學過程中的幾個好友，從國小到大學都有，再約了兩人的共同好友、恩師羅北安等，更請到雙方的父母上台北做見證，加一加總共邀請了60個人。

▲黃迪揚分享求婚過程。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

黃迪揚老婆在不知情的情況下走進巷子，一一見到自己生命中所結識的好友，而每一個人手上都拿著一張黃迪揚親自設計的貼紙貼在地瓜身上。他回憶求婚場景，笑說「我老婆抬頭嚇到，怎麼都是認識的人」，走到巷子的最後，播起了他親手剪接的影片，一幕幕都是兩人一起走過的10年點點滴滴。

▲黃迪揚分享求婚過程。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

浪漫的求婚過程，黃迪揚也全程記錄了下來，又再做成另一支影片在婚禮上播放，坦言以前小時候的志願是想「開一家製造驚喜的公司」，一臉正經地說道「我做驚喜是會有鋪陳跟脈絡的」，只不過現在有了小孩，比較少可以做浪漫的驚喜，現在就連兩人一起出門買個奶粉都很珍惜。

▲黃迪揚分享求婚過程。（圖／翻攝自IG／whoisrd）



婚姻生活已經邁入6年，黃迪揚和地瓜育有兩位可愛的女兒，分別是3歲半的大女兒「地瓜葉」，以及1歲多的達拉，雖然開玩笑說自己是「女子宿舍的舍監伯伯」，但講到女兒他的臉上笑容從沒有停止過，被問到個人的育兒觀也大方侃侃而談。

▲黃迪揚談到女兒，滿臉都是笑容。（圖／黃迪揚提供）

身為二寶爸的黃迪揚很有一套自己的育兒觀，他透露自己很喜歡國外的育兒方式。他想要把小孩「當作大人」來了解，把女兒當作朋友，講話絕對不用疊字，他認為這種方式對於兩位女兒來說，吸收力超高，他更強調不會用恐嚇的方式，舉例遇到警察，他不會說「不要做壞事，會被抓」，而是會說「警察很偉大，看到他們要說辛苦了」，更會解釋警察的工作讓女兒們了解。

▲黃迪揚談到女兒，滿臉都是笑容。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

不僅如此，黃迪揚為了教育女兒，還特地去買書來看，認為亞洲社會對小孩會有一種無形的階級思想，他分享一個學到的觀念「大人教育時把不要取代成『應該』」，直呼「比較想教她們跟社會相處」。他認為當爸的同時，小孩也正在教他怎麼當一個爸爸，笑說「女兒是我人生第一個劇本」。

▲黃迪揚談到女兒，滿臉都是笑容。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

講到教育小孩，黃迪揚還有一點很自豪，他表示家中「沒有吃飯要給小孩看平板的問題」，透露一家人吃飯的時候，夫妻倆跟兩個女兒都會坐在餐桌上聊天，當小孩聽到不懂的單字，他會逐一解釋給孩子們了解，笑說「我迫不及待想讓女兒知道世界的所有事情」。

▲黃迪揚大方分享自己的育兒觀。（圖／黃迪揚提供）

除此之外，黃迪揚跟女兒的相處像朋友，就連自己的朋友跟女兒相處起來也跟朋友，不會特別要求小孩要叫叔叔、阿姨，想讓女兒知道「爸爸媽媽的朋友也是我的朋友」，透露之前好友姚以緹跟地瓜葉相處時，女兒都不會叫對方阿姨，而是喊對方的原住民名字。

▲黃迪揚談到女兒，滿臉都是笑容。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

另外，黃迪揚在2024年開始才讓大女兒地瓜葉接觸電視，但規定女兒在隔天幼稚園放假的日子才能看，也就是禮拜五、六，每次只能看20分鐘，看的種類則由他來選，他精心挑選了自己小時候看的動畫電影，給女兒接觸電視的同時，也能回憶自己的童年。

▲黃迪揚談到女兒，滿臉都是笑容。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

此外，黃迪揚被問到女兒是否有遺傳到他的表演戲胞，他一聽馬上笑認「有」，女兒在家都會配合他演出，大女兒地瓜葉也知道他的職業是演藝人員，曾帶過對方去舞台劇的現場，不過坦言自己私心女兒「不要成為表演者，除非她很勇敢」，因為演藝之路很困難，他直呼「想跟女兒一起成為很厲害的觀眾」。

▲黃迪揚分享自己的育兒觀。（圖／記者林敬旻攝）