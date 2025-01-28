ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

教小孩別用疊字！　《影后》黃迪揚「4育兒觀」被讚爆：不拿警察嚇孩子

記者黃庠棻／專訪

男星黃迪揚在熱門影集《影后》中飾演王牌經紀人「壁虎」，為兩位演員姐姐楊貴媚、曾莞婷遮風擋雨，卻總是因為太過認真負責而忽略了自己的情緒，就連好不容易降臨的愛情也無法持續。特別的是，他精湛的同志演技讓觀眾都誤會他是Gay，其實現實生活中的他是位愛家又寵妻的超級奶爸。

▲《影后》黃迪揚。（圖／Netflix提供）

▲黃迪揚在《影后》展現精湛演技。（圖／Netflix提供）

黃迪揚跟老婆「地瓜」愛情長跑10年後結婚，現在婚姻生活已經邁入6年。他在接受《ETtoday星光雲》專訪時，大方放閃說道「她是我們學校那一屆最美的」，原來兩人都就讀國立臺北藝術大學，他是戲劇系，而妻子則是音樂系的，兩個科系剛剛好就隔著一條路。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼第58屆電視金鐘獎戲劇類星光大道，黃迪揚（圖／攝影中心攝）

▲黃迪揚分享與老婆的愛情故事。（圖／攝影中心攝）

雖然黃迪揚跟地瓜在校只相隔了一條路，但追求的這一段過程卻並不容易，他透露自己從大三的時候開始追求，花了一年的時間才追到自己的女神，坦言當時還沒有智慧型手機，所以常常會問對方要不要吃飯，還會寫交換日記維持雙方之間的熱度，甚至在考試期間會買薯條當宵夜送到老婆的宿舍，一點一滴的付出終於開花結果。

▲▼第58屆電視金鐘獎戲劇類星光大道，黃迪揚（圖／攝影中心攝）

▲黃迪揚分享與老婆的愛情故事。（圖／攝影中心攝）

不過，黃迪揚跟地瓜其實也有不少分分合合，他笑說學校同學之間都會有「戲劇系很亂」的刻板印象，直呼「名聲不太好」，幸好老婆在交往過後了解了他的個性與為人，還會打開心房去了解戲劇系學習的課程，兩人當時一起報名了導演課，結果老婆被選上，而他卻落選了。

▲▼第58屆電視金鐘獎戲劇類星光大道，黃迪揚（圖／攝影中心攝）

▲黃迪揚分享與老婆的愛情故事。（圖／攝影中心攝）

談到最長一次的分開，黃迪揚坦言是在自己當兵後擔任節目製作助理時，當時的他身心狀態都不太好，所以講了很重的一句話「跟我在一起沒有將來，妳走吧」就分手。這一次分開，黃迪揚才真正開始意識到自己的未來，其實只想表演，因此不斷地去試鏡，長達11個月沒有工作。

▲▼黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

▲黃迪揚分享與老婆的愛情故事。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

後來，黃迪揚意外看了某一部作品後深受感動不斷流淚，才正視自己的內心「很想她」，分手一年之後才又聯繫上，慢慢地確認地瓜就是對的人。他透露本身是個很喜歡製造驚喜的人，因此求婚花了整整一年的時間策劃、準備。

▲▼黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

▲黃迪揚分享求婚過程。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

講到求婚過程，黃迪揚直言「我設了一局」。他選擇在自己的生日當天求婚，騙老婆好友鍾承翰要請吃飯，約在永康街的一家餐酒館慶祝，本來是個簡單的飯局，但他早就跟音樂製作人陳建騏借好對方所開設的咖啡廳，兩個地點正好就在對面。

▲▼黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

▲黃迪揚分享求婚過程。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

當時，黃迪揚老婆地瓜還是個打擊樂老師，他算準妻子下課會搭公車抵達，早就在巷口佈置好驚喜，邀請另一半求學過程中的幾個好友，從國小到大學都有，再約了兩人的共同好友、恩師羅北安等，更請到雙方的父母上台北做見證，加一加總共邀請了60個人。

▲▼黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

▲黃迪揚分享求婚過程。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

黃迪揚老婆在不知情的情況下走進巷子，一一見到自己生命中所結識的好友，而每一個人手上都拿著一張黃迪揚親自設計的貼紙貼在地瓜身上。他回憶求婚場景，笑說「我老婆抬頭嚇到，怎麼都是認識的人」，走到巷子的最後，播起了他親手剪接的影片，一幕幕都是兩人一起走過的10年點點滴滴。

▲▼黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

▲黃迪揚分享求婚過程。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

浪漫的求婚過程，黃迪揚也全程記錄了下來，又再做成另一支影片在婚禮上播放，坦言以前小時候的志願是想「開一家製造驚喜的公司」，一臉正經地說道「我做驚喜是會有鋪陳跟脈絡的」，只不過現在有了小孩，比較少可以做浪漫的驚喜，現在就連兩人一起出門買個奶粉都很珍惜。

▲▼黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

▲黃迪揚分享求婚過程。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

婚姻生活已經邁入6年，黃迪揚和地瓜育有兩位可愛的女兒，分別是3歲半的大女兒「地瓜葉」，以及1歲多的達拉，雖然開玩笑說自己是「女子宿舍的舍監伯伯」，但講到女兒他的臉上笑容從沒有停止過，被問到個人的育兒觀也大方侃侃而談。

▲黃迪揚一家。（圖／黃迪揚提供）

▲黃迪揚談到女兒，滿臉都是笑容。（圖／黃迪揚提供）

身為二寶爸的黃迪揚很有一套自己的育兒觀，他透露自己很喜歡國外的育兒方式。他想要把小孩「當作大人」來了解，把女兒當作朋友，講話絕對不用疊字，他認為這種方式對於兩位女兒來說，吸收力超高，他更強調不會用恐嚇的方式，舉例遇到警察，他不會說「不要做壞事，會被抓」，而是會說「警察很偉大，看到他們要說辛苦了」，更會解釋警察的工作讓女兒們了解。

▲▼黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

▲黃迪揚談到女兒，滿臉都是笑容。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

不僅如此，黃迪揚為了教育女兒，還特地去買書來看，認為亞洲社會對小孩會有一種無形的階級思想，他分享一個學到的觀念「大人教育時把不要取代成『應該』」，直呼「比較想教她們跟社會相處」。他認為當爸的同時，小孩也正在教他怎麼當一個爸爸，笑說「女兒是我人生第一個劇本」。

▲▼黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

▲黃迪揚談到女兒，滿臉都是笑容。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

講到教育小孩，黃迪揚還有一點很自豪，他表示家中「沒有吃飯要給小孩看平板的問題」，透露一家人吃飯的時候，夫妻倆跟兩個女兒都會坐在餐桌上聊天，當小孩聽到不懂的單字，他會逐一解釋給孩子們了解，笑說「我迫不及待想讓女兒知道世界的所有事情」。

▲黃迪揚一家。（圖／黃迪揚提供）

▲黃迪揚大方分享自己的育兒觀。（圖／黃迪揚提供）

除此之外，黃迪揚跟女兒的相處像朋友，就連自己的朋友跟女兒相處起來也跟朋友，不會特別要求小孩要叫叔叔、阿姨，想讓女兒知道「爸爸媽媽的朋友也是我的朋友」，透露之前好友姚以緹跟地瓜葉相處時，女兒都不會叫對方阿姨，而是喊對方的原住民名字。

▲▼黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

▲黃迪揚談到女兒，滿臉都是笑容。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

另外，黃迪揚在2024年開始才讓大女兒地瓜葉接觸電視，但規定女兒在隔天幼稚園放假的日子才能看，也就是禮拜五、六，每次只能看20分鐘，看的種類則由他來選，他精心挑選了自己小時候看的動畫電影，給女兒接觸電視的同時，也能回憶自己的童年。

▲▼黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

▲黃迪揚談到女兒，滿臉都是笑容。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

此外，黃迪揚被問到女兒是否有遺傳到他的表演戲胞，他一聽馬上笑認「有」，女兒在家都會配合他演出，大女兒地瓜葉也知道他的職業是演藝人員，曾帶過對方去舞台劇的現場，不過坦言自己私心女兒「不要成為表演者，除非她很勇敢」，因為演藝之路很困難，他直呼「想跟女兒一起成為很厲害的觀眾」。

▲黃迪揚育兒觀。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃迪揚分享自己的育兒觀。（圖／記者林敬旻攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

趙露思公開「復健全過程」：重新長大　「全身癱軟.抽搐⭢重新站起」惹鼻酸！

推薦閱讀

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」！男星起生理反應…反射動作被讚爆

拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」！男星起生理反應…反射動作被讚爆

蔡允潔小年夜證實懷孕了！喜PO超音波照 曾認1年半沒愛愛「求醫開春藥」

蔡允潔小年夜證實懷孕了！喜PO超音波照 曾認1年半沒愛愛「求醫開春藥」

丫頭、郭書瑤淚崩：房子買旁邊，我以後養妳　5對「沒想到是閨蜜」組合

丫頭、郭書瑤淚崩：房子買旁邊，我以後養妳　5對「沒想到是閨蜜」組合

正妹女優偷情已婚球星「球場激戰片被挖出」！背景正在比賽　網看傻眼

正妹女優偷情已婚球星「球場激戰片被挖出」！背景正在比賽　網看傻眼

Luxygirls場邊被壓頭「蹲下前後片」外洩！網：台啦啦隊怎變這樣 她首發聲

Luxygirls場邊被壓頭「蹲下前後片」外洩！網：台啦啦隊怎變這樣 她首發聲

安心亞破尺度「全身透視」！唱《紅白》內衣褲被看光 超兇身材包不住

安心亞破尺度「全身透視」！唱《紅白》內衣褲被看光 超兇身材包不住

林葉亭爸曾得10大傑出青年！　平常養生「突愛吃1食物」確診失智症

林葉亭爸曾得10大傑出青年！　平常養生「突愛吃1食物」確診失智症

黑絲妹紫南宮前辣舞！真實原因曝：讓土地公開心 起底本尊「是樂天女孩」

黑絲妹紫南宮前辣舞！真實原因曝：讓土地公開心 起底本尊「是樂天女孩」

除夕10禁忌一次看！誤踩「這地雷」衰整年 命理師揭守財庫秘訣

除夕10禁忌一次看！誤踩「這地雷」衰整年 命理師揭守財庫秘訣

Lisa賀新年說「Chinese Lunar New Year」　陸網嗨翻：立場正確

Lisa賀新年說「Chinese Lunar New Year」　陸網嗨翻：立場正確

林葉亭曝爸爸招魂現場有插曲　遲遲擲不到筊「承諾2件事」才成

林葉亭曝爸爸招魂現場有插曲　遲遲擲不到筊「承諾2件事」才成

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」！男星起生理反應…反射動作被讚爆

蔡允潔小年夜證實懷孕了！喜PO超音波照 曾認1年半沒愛愛「求醫開春藥」

丫頭、郭書瑤淚崩：房子買旁邊，我以後養妳　5對「沒想到是閨蜜」組合

正妹女優偷情已婚球星「球場激戰片被挖出」！背景正在比賽　網看傻眼

Luxygirls場邊被壓頭「蹲下前後片」外洩！網：台啦啦隊怎變這樣 她首發聲

安心亞破尺度「全身透視」！唱《紅白》內衣褲被看光 超兇身材包不住

林葉亭爸曾得10大傑出青年！　平常養生「突愛吃1食物」確診失智症

黑絲妹紫南宮前辣舞！真實原因曝：讓土地公開心 起底本尊「是樂天女孩」

除夕10禁忌一次看！誤踩「這地雷」衰整年 命理師揭守財庫秘訣

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

影后, 黃迪揚

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 中居正廣伸狼爪當日內幕曝光！　資深藝人驚恐「還原現場」急切割
  2. 是回憶殺！韓二代團「6組神級偶像」重組合體　這團1成員已離世惹淚崩
  3. 姊姊魏如萱被盧佾暘「認成持修」！　魏如昀尖叫笑翻：好恐怖
  4. 5組神奇撞臉！唐綺陽1角度激似持修　派翠克致敬GD片「紅到南韓」
  5. 李玉璽熱戀大6歲許允樂「首吐心聲」！老闆炎亞綸：不知能走到什麼時候
  6. 唱紅〈五月晚霞〉！陳華「3000元沒人要→唱酬翻10倍」　悲吐辛酸內幕
  7. 教小孩別用疊字！　《影后》男星「4育兒觀」被讚爆：不拿警察嚇孩子
  8. 黑絲妹紫南宮前辣舞！真實原因曝：讓土地公開心 起底本尊「是樂天女孩」
  9. Luxygirls場邊被壓頭「蹲下前後片」外洩！網：台啦啦隊怎變這樣 她首發聲
  10. 朴志訓奪新人獎「害怕外界對偶像演員的偏見」　3位新一代轉型偶像

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366