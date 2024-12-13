2025「雙子最倒楣→翻身了」！好運TOP 3公開 牡羊轉衰：被朋友帶賽

記者潘慧中／綜合報導

2024年已經來到尾聲，明年的星座運勢是不少人的關注焦點。對此，安格斯老師最近上節目《11點熱吵店》分別公開2025年的好運、衰運的星座排行榜前3名！

好運星座排行榜

第3名：巨蟹座

→持續有話題度，但話題性其實是兩面刃，有好有壞，端看如何運用。安格斯建議做自己就好，不要因為任何事而改變。

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▲安格斯提醒巨蟹話題性是兩面刃。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



第2名：魔羯座

→安格斯表示魔羯將開啟一個長達14年的運，所以要好好把握。

第1名：雙子座

→安格斯透露，雙子身為2024下半年最倒楣的星座，明年即將翻身，「同樣讓你有失敗經驗的就不要再去碰。」

▲雙子要翻身啦！（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



衰運星座排行榜

第3名：牡羊座

→安格斯語重心長地說，牡羊會被身邊的朋友帶賽，偏偏牡羊2025年的交際邀約運很旺，「好壞朋友都會找上門」，因此他建議要好好過濾朋友，運氣才會轉好。

▲安格斯勸牡羊要好好過濾朋友。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



第2名：雙魚座

→安格斯解釋如果是愛情已修成正果、事業有成的雙魚，2025年的運勢會是好的；但若是都還沒有進入穩定狀態，明年會感覺自己宛如浮萍。

第1名：天秤座

→安格斯表示2025年的天秤要注意「好心被雷親，合夥被火燒」，他勸天秤不要跟不熟悉的人合夥，「舊的抓緊緊」，也不要太熱心，還要謹言慎行。