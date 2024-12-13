感謝雷婕熙勇敢生女！孩子爸林柏叡拍《蒼蘭訣》走紅…帶女兒上陸綜

記者陳芊秀／綜合報導

30歲女星雷婕熙近日在受訪時提及23歲未婚生女，孩子的爸是男星林柏叡。而男星林柏叡2018年曾在IG發聲明，認了與雷婕熙的孩子，並公開感謝雷婕熙生女的勇敢，他近年轉戰大陸戲劇圈，演出夯劇《蒼蘭訣》後走紅。

▲雷婕熙受訪回應未婚生女，孩子的爸爸林柏叡如今在大陸發展。（圖／翻攝自雷婕熙IG、林柏叡微博）

林柏叡曾於2018年4月11日在IG發文，坦言當發現懷孕時胎兒僅8週，但兩人選擇尊重生命，願意承擔責任。他寫到「說真的我真的很佩服她的勇敢」，感謝雷婕熙剛拍完《大佛普拉斯》工作剛起步，仍願意承受這一切，「我也很謝謝她願意跟我一起面對這一切」。兩人當時努力賺錢，力求給寶寶最好的生活，看到寶寶出生的那一刻，她感動落淚，直說「人生第一次有這樣的感覺，這麼可貴的生命就這樣誕生在我眼前」，儘管不知道大眾會不會接受，甚至想放棄過當演員這條路，但還是覺得做的決定都是值得的。目前該則貼文已經消失在他的IG動態中。

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▲林柏叡發文認未婚當爸，感謝雷婕熙勇敢生女。（圖／翻攝自IG、微博）

而林柏叡當時與雷婕熙未婚生女，拍攝電影版《鬥魚》與王淨傳出戀情，後來也分手收場。他近年轉戰大陸戲劇圈，在《蒼蘭訣》演月尊副將「觴闕」隨戲人氣高漲，去年（2023）還帶過女兒上陸綜，今年7月時曬出與女兒合照，分享孩子上暑期班，已經一年級了。

▲林柏叡演《蒼蘭訣》人氣大漲。（圖／翻攝自微博）

▲林柏叡去年帶女兒上陸綜。（圖／翻攝自微博）



▲林柏叡7月曬父女合照。（圖／翻攝自IG）

▲林柏叡回應網友時透露女兒已經一年級。（圖／翻攝自微博）