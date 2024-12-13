夢境冒險再升級！《腦筋急轉彎》推出全新影集《夢境製片廠》

文／電癮好選喆

迪士尼影史經典再添新篇章！繼票房傳奇《腦筋急轉彎》（Inside Out）後，全新影集《夢境製片廠》（Dream Productions）隆重登場，為觀眾開啟一場顱內冒險之旅。這部影集不僅將探索夢境的奧秘，還融入青春期的情感故事，為影迷帶來耳目一新的視覺與情感體驗。

影集的故事圍繞萊莉的全新挑戰展開，當她踏入青春期的情緒洪流時，還意外進入了「春夢」的奇幻世界。在這個虛實交織的舞台上，迪士尼再次展現其將抽象理念具象化的超凡能力，透過幽默與戲劇張力，勾勒出屬於所有年齡層的共鳴。

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▲《腦筋急轉彎》衍生影集《夢境製片廠》。（圖／Disney+提供，下同。）



《夢境製片廠》的核心角色之一是寶拉·波西蒙（Paula Possum），一位紫色皮膚、頂著復古髮型的搞笑夢境導演。寶拉並非全新角色，她曾在《腦筋急轉彎》中短暫亮相，而這次她的古靈精怪性格得以全面展開。她的搭檔是一隻特別的寵物狗Mel，這隻以「褪黑激素」（Melatonin）命名的狗狗能讓人瞬間昏睡，成為影集中不可或缺的笑點。

影集主創團隊在接受《電癮好選喆》主持人簡立喆專訪時透露，Mel的靈感來自日常生活的趣事，例如曾見識過一位大導演的愛犬在片場「攪局」，讓大家哭笑不得。這些職場互動及競爭的細節，也成為影集創作的寶貴素材。試映後，Mel的表現成為討論熱點，觀眾紛紛呼籲「讓這隻狗多出場！」

除了角色吸睛，《夢境製片廠》也在視覺效果上展現驚人創意。劇情涵蓋了許多人熟悉的夢境場景，如飛翔、掉牙及清醒夢，這些夢境不僅奇幻而有趣，還巧妙與萊莉的冒險融合，讓故事更具感染力。影集創作團隊表示，夢境雖是科學與哲學交織的難題，但他們選擇以角色間的情感為核心，打造出既能啟發心靈又充滿娛樂性的佳作。

《夢境製片廠》已在Disney+上線，粉絲們可以前往這個腦內的夢想工廠，一同展開這場充滿想像力的冒險旅程！