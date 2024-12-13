ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

夢境冒險再升級！《腦筋急轉彎》推出全新影集《夢境製片廠》

文／電癮好選喆

迪士尼影史經典再添新篇章！繼票房傳奇《腦筋急轉彎》（Inside Out）後，全新影集《夢境製片廠》（Dream Productions）隆重登場，為觀眾開啟一場顱內冒險之旅。這部影集不僅將探索夢境的奧秘，還融入青春期的情感故事，為影迷帶來耳目一新的視覺與情感體驗。

影集的故事圍繞萊莉的全新挑戰展開，當她踏入青春期的情緒洪流時，還意外進入了「春夢」的奇幻世界。在這個虛實交織的舞台上，迪士尼再次展現其將抽象理念具象化的超凡能力，透過幽默與戲劇張力，勾勒出屬於所有年齡層的共鳴。

▲《腦筋急轉彎》衍生影集《夢境製片廠》。（圖／Disney+提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《腦筋急轉彎》衍生影集《夢境製片廠》。（圖／Disney+提供，下同。）

《夢境製片廠》的核心角色之一是寶拉·波西蒙（Paula Possum），一位紫色皮膚、頂著復古髮型的搞笑夢境導演。寶拉並非全新角色，她曾在《腦筋急轉彎》中短暫亮相，而這次她的古靈精怪性格得以全面展開。她的搭檔是一隻特別的寵物狗Mel，這隻以「褪黑激素」（Melatonin）命名的狗狗能讓人瞬間昏睡，成為影集中不可或缺的笑點。

影集主創團隊在接受《電癮好選喆》主持人簡立喆專訪時透露，Mel的靈感來自日常生活的趣事，例如曾見識過一位大導演的愛犬在片場「攪局」，讓大家哭笑不得。這些職場互動及競爭的細節，也成為影集創作的寶貴素材。試映後，Mel的表現成為討論熱點，觀眾紛紛呼籲「讓這隻狗多出場！」

除了角色吸睛，《夢境製片廠》也在視覺效果上展現驚人創意。劇情涵蓋了許多人熟悉的夢境場景，如飛翔、掉牙及清醒夢，這些夢境不僅奇幻而有趣，還巧妙與萊莉的冒險融合，讓故事更具感染力。影集創作團隊表示，夢境雖是科學與哲學交織的難題，但他們選擇以角色間的情感為核心，打造出既能啟發心靈又充滿娛樂性的佳作。

《夢境製片廠》已在Disney+上線，粉絲們可以前往這個腦內的夢想工廠，一同展開這場充滿想像力的冒險旅程！

▲《腦筋急轉彎》衍生影集《夢境製片廠》。（圖／Disney+提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

王思佳開酸「罵完還整套照抄」　釣出藍心湄轉發4字

王思佳開酸「罵完還整套照抄」　釣出藍心湄轉發4字

拍完《大佛普拉斯》23歲未婚生子！台女星7年後認了：以前很戀愛腦

拍完《大佛普拉斯》23歲未婚生子！台女星7年後認了：以前很戀愛腦

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」！最有感等級曝：他想挑戰第1

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」！最有感等級曝：他想挑戰第1

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」！　護肚彈跳網看傻：也太拚了

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」！　護肚彈跳網看傻：也太拚了

許瑋甯被拍「十指緊扣邱澤」0偽裝深夜散步！一轉頭…真實表情超甜

許瑋甯被拍「十指緊扣邱澤」0偽裝深夜散步！一轉頭…真實表情超甜

電影首映會被林明禎搞砸！　導演酸見鬼後再發聲：這筆帳一定會算

電影首映會被林明禎搞砸！　導演酸見鬼後再發聲：這筆帳一定會算

KIMIKO直播報平安「不到10分鐘就出狀況」　求網分享：讓更多人知道

KIMIKO直播報平安「不到10分鐘就出狀況」　求網分享：讓更多人知道

陸百萬網紅遭爆賣淫「一晚45萬」　本人發聲露端倪：奮鬥本就艱難

陸百萬網紅遭爆賣淫「一晚45萬」　本人發聲露端倪：奮鬥本就艱難

一隻阿圓認愛陳百祥再發聲！　「25字洩心境」網刷一排恭喜

一隻阿圓認愛陳百祥再發聲！　「25字洩心境」網刷一排恭喜

孟耿如神隱8個月「無預警發文」！低調重開臉書…PO一張圖 千人朝聖

孟耿如神隱8個月「無預警發文」！低調重開臉書…PO一張圖 千人朝聖

Netflix人氣影集男星病逝！　享年37歲「生前半年染上重病」

Netflix人氣影集男星病逝！　享年37歲「生前半年染上重病」

深田詠美欠稅風波後又陷危機！　拍不成AV「YT也快做不下去」

深田詠美欠稅風波後又陷危機！　拍不成AV「YT也快做不下去」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王思佳開酸「罵完還整套照抄」　釣出藍心湄轉發4字

拍完《大佛普拉斯》23歲未婚生子！台女星7年後認了：以前很戀愛腦

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」！最有感等級曝：他想挑戰第1

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」！　護肚彈跳網看傻：也太拚了

許瑋甯被拍「十指緊扣邱澤」0偽裝深夜散步！一轉頭…真實表情超甜

電影首映會被林明禎搞砸！　導演酸見鬼後再發聲：這筆帳一定會算

KIMIKO直播報平安「不到10分鐘就出狀況」　求網分享：讓更多人知道

陸百萬網紅遭爆賣淫「一晚45萬」　本人發聲露端倪：奮鬥本就艱難

一隻阿圓認愛陳百祥再發聲！　「25字洩心境」網刷一排恭喜

孟耿如神隱8個月「無預警發文」！低調重開臉書…PO一張圖 千人朝聖

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

電癮好選喆, 夢境製片廠

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林志玲揪黃國倫夫婦聖誕送暖　割愛上千雙子星珍藏義賣
  2. 「我是小優」內湖刷臉求讓小黃！路人不客氣打臉20字…她下場超悲劇
  3. 江蕙抗癌成功復出「爆明年唱大巨蛋」　主辦單位回應了！
  4. 感謝雷婕熙勇敢生女！孩子爸林柏叡拍《蒼蘭訣》走紅…帶女兒上陸綜
  5. 金馬影帝市場買菜被叫「市民劉先生」　導演看中劉青雲搭A貨許光漢
  6. 韓劇男神爆霸凌消失4年！突現菲律賓當歌手　熱跳〈APT.〉全場嗨炸
  7. 《白雪公主》預告登場！倒讚數破百萬　網友仍挺壞皇后
  8. 曾國城「現在就要吃」想刷臉夯店！結果GG 連問2次…老闆：啊就沒位
  9. 金守美生前日記曝光！患恐慌症「吃不下，睡不著」：每天都像酷刑
  10. 凌峰爆2度中風！　醫揭「8大徵兆」常常被忽略

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366