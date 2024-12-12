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《終極一班》20年演員驚喜合體！　「7人同框」掀回憶殺

記者王靖淳／綜合報導

台劇《終極一班》自2005年播出後獲得許多觀眾喜愛，不僅成為許多七、八年級生的青春回憶，更成功捧紅劇中不少演員。為此，女星五熊（蔡頤榛）今（12）日就透過社群PO出和劇中6位演員參與節目錄影的合照，貼文一出，立即掀起劇迷紛紛嗨喊掀起回憶殺。

▲▼終極一班（圖／翻攝自Facebook／蔡頤榛Deborah）

▲蔡頤榛（五熊）分享《終極一班》演員們一起錄影的合照。（圖／翻攝自Facebook／蔡頤榛Deborah）

照片中，藝人張皓明、五熊、蔡函岑、殷悅、黃小柔、李姝姸，以及歌謝和弦，他們站在節目《11點熱炒店》的攝影棚內，呈現歡樂氛圍。張皓明身穿綠色連帽上衣與藍色牛仔褲，露出微笑。五熊穿著黑色皮衣搭配洋裝，比出俏皮手勢。蔡函岑選擇全黑造型，Melody身穿黑白拼接上衣，散發優雅氣質。

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▲▼終極一班（圖／翻攝自Facebook）

▲《終極一班》開播邁入20年。（圖／翻攝自Facebook）

透過照片還可看到，女星黃小柔穿著針織毛衣搭配雪靴，對鏡頭微笑比出手勢。旁邊的李姝姸也露出親切笑容，展現溫馨的氛圍。最後是歌手謝和弦，他穿著運動套裝，一手抱著女兒擺出俏皮的嘟嘴表情，一手伸出手比出耶的姿勢。為此，五熊在文中開心表示：「20年的終極一班！」貼文及照片曝光後，除了吸引大批網友朝聖按讚，同時也讓不少劇迷紛紛留言，「好懷念」、「好愛終極一班」、「感覺像是昨天的事情」。

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終極一班, 五熊, 謝和弦, Melody, 黃小柔, 蔡頤榛, 蔡函岑, 張皓明, 李姝姸

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