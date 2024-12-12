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李國修離世11年⋯王月鬆口認「有人追」　牽手王自強躺草地看星星

記者蕭采薇／台北報導

王月喪偶11年，近來在人生劇展《賽先生的愛情相對論》，與男演員王自強演夫妻，獻出螢光幕浪漫戲處女作。兩人有著軍服、護士服躺草地的「純純之愛」浪漫搞笑畫面，更有多場犧牲色相演出。王月笑說：「我們不用親密指導進來幫忙！」她也坦言，戲外有追求者，「但都不適合。」

▲《賽先生的愛情相對論》王月、王自強有不少浪漫對手戲。（圖／公視提供）

▲王自強和王月在《賽先生的愛情相對論》中，有不少浪漫對手戲。（圖／公視提供）

《賽先生的愛情相對論》源自導演韓修宇家中父母親的婚姻關係，韓修宇表示，父親從小立志當科學家，卻為家計而從軍，但退休後他仍執著鑽研學術，與號稱「金門之花」個性務實的母親有明顯衝突，「母親抗拒與父親牽手的畫面讓我留下很深的印象。」

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王月在劇中飾演年輕時被稱為「金門之花」的王武妹。她自己一開始覺得「這角色跟我有落差，她應該像賈永婕那種有架勢的。」但她回想國中念書也曾風靡校園「樓上男生都會喊我名字，情書更是收不完！」笑稱自己當過校花。

▲▼王自強、王月《賽先生的愛情相對論》媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）

▲王月、王自強牽手現身《賽先生的愛情相對論》媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）

劇中王武妹的遲暮之感，加上她與賽先生相看兩厭，角色心境複雜。而劇中譜銀髮戀，戲外王月也坦言有追求者，但還沒遇到適合的對象。王月說：「國修老師一定也很希望（王月有人陪），但是我覺得目前這樣很好。」

▲《賽先生的愛情相對論》王月、王自強有不少浪漫對手戲。（圖／公視提供）

▲王月演出《賽先生的愛情相對論》中，王武妹的遲暮之感。（圖／公視提供）

劇中也不乏浪漫戲碼，殺青戲是王月、王自強在興安國宅草地拍攝夜戲，其中包含兩人躺在草地上看星星橋段。殺青後，導演要他們在草地上手牽手奔跑，彷如瓊瑤劇般的浪漫情節，讓王月形容「劇組人員笑到掉眼淚」。

▲▼王自強、王月《賽先生的愛情相對論》媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）

▲不只王月、王自強，年輕一輩的曾皓澤、姚吉慧及童星葉子綺，劇中一家人全到齊。（圖／記者湯興漢攝）

這場戲也讓鮮有感情戲演出的王月深有所感，直說「沒拍的空檔我幾乎都在掉淚」，王自強則在一旁陪伴說「大家知道拍完了就要跟團隊告別」，導演韓修宇也補充說「月姐站在全知者的角度看角色，知道談完這場戀愛就是越走越遠、愛就消失了」，王月也回憶當時落淚情境說，「確實有種『說好的幸福呢』的感覺。」《賽先生的愛情相對論》將於12月15日晚間10時於公視播出。

 

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賽先生的愛情相對論, 王月, 王自強, 李國修

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