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林襄穿低胸趴床「蹦出超兇頭燈」！　細肩帶包不住事業線

記者王靖淳／綜合報導

「啦啦隊女神」林襄日前在個人YouTube頻道拍片透露年底要到香港拍賀歲電影，預計明年會上映，最近她又上傳新片分享赴港日常，其中一幕身穿低胸細肩帶，趴在床上吃軟糖的畫面曝光後，立即掀起網友暴動，紛紛留言表示：「超正！身材也超好。」

▲▼林襄（圖／翻攝自YouTube／Hello林襄）

▲林襄。（圖／翻攝自YouTube／Hello林襄）

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影片中，林襄回到飯店房間後，只身穿一件淺色低胸細肩帶背心，完美襯托傲人上圍，脖子上還搭配頸鍊裝飾，整體形象顯得甜美又性感。她把頭髮梳成整齊的瀏海造型，髮側還點綴可愛髮夾。林襄正擺出微微彎下身體的動作，向前靠近鏡頭，左手上還拿著一顆軟糖，露出俏皮的表情，眼神親切且充滿活力。

▲▼林襄（圖／翻攝自YouTube／Hello林襄）

▲林襄穿低胸吃軟糖。（圖／翻攝自YouTube／Hello林襄）

林襄提到，這是她的放風日，還與香港朋友相約見面，並特別對鏡頭向粉絲們展示當天的穿搭。到了隔天，林襄透露，當天是她在香港的第四天，她早上拍了化妝和綁頭髮影片，並分享自己對這趟旅程的輕鬆心情，同時也表示，雖然當天原本是休假日，但導演臨時安排一場專訪，讓她稍微調整計畫，後來在專訪結束後，她選擇返回飯店好好休息，而沒有特別到外面逛街。

▲▼林襄（圖／翻攝自YouTube／Hello林襄）

▲林襄拍片分享去香港的日常。（圖／翻攝自YouTube／Hello林襄）

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