徐乃麟槓上郭泓志超怒　徐新洋不忍了：揭穿爸爸假面具

記者葉文正／台北報導

八大綜合台15日(週日)推出全新旅遊實境節目《全明星出發吧！》，由卜學亮、郭泓志、姚元浩組成菜鳥領隊，提供完美極致的旅遊服務，首集邀請徐乃麟、徐新洋父子及Julie、安吉母女檔展開三天兩夜旅程。

▲卜學亮、郭泓志、姚元浩組成菜鳥領隊，提供完美的旅遊服務。（圖／好看娛樂）

聊起家庭旅遊，徐乃麟分享與家人出遊，一定安排商務艙，他霸氣直言：「幹嘛要虐待自己家人？我寧願給小孩坐商務艙，我坐經濟艙。」此話一出徐新洋難掩疑惑，忍不住問：「我怎麼好像沒聽過這故事？我蠻久沒坐商務艙。」兒子不顧情面拆穿徐乃麟「節目效果」，也讓這趟旅程充滿逗趣。

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▲乃哥(左)與大伙一起出發探訪台灣之美。（圖／好看娛樂）



由卜學亮、郭泓志、姚元浩主持的《全明星出發吧！》，15日起每週日晚間八點在八大綜合台播出。節目藉由包車旅遊概念，邀請大咖明星在旅途中一起深度探訪台灣各地之美。首次擔任導遊的郭泓志，一見到來賓喝飲料，便打趣說：「我們自己要喝一點，才有力氣服務客人。」

▲美食也是很重要的。（圖／好看娛樂）

徐乃麟忍不住搖頭：「有客人在，導遊不應該做這些舉動，你們這樣會被吊銷執照，回去我們就申訴。」沒料到徐乃麟等人享用美食時，卜學亮耐不住飢餓，以試吃為由跟著品嚐。菜鳥導遊一連串脫序行為，惹得參加旅行團明星大笑。卜學亮、郭泓志事後檢討自己的工作表現，兩人一搭一唱表示：「皇帝用膳之前，都要確定食物是在我們的控制範圍，所以從明天開始，我們都要先吃！」



卜學亮、郭泓志、姚元浩菜鳥領隊上任第一天，表現游刃有餘，來賓也給予高度評價，徐乃麟透露想把通告費退給製作單位，「第一天坐上高鐵一直忐忑不安，但自從下了高鐵後，我就想多錄幾天。感覺走的時候不包個大紅包，怎麼對得起大家，一直覺得愧對大家。」安吉更是驚呼連連說：「我真的不敢相信，我們住這麼好的飯店。」，聽到首團旅客讚不絕口，完美主義的姚元浩終於可以喘口氣，「首次出團行程還算順利，客人也頗滿意，心裡就鬆了一口氣。」