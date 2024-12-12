玄彬《劉QUIZ》害羞談妻兒：謝謝親愛的她⋯　超閃告白全場嗨了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男神玄彬與妻子孫藝真因戲結緣，兩人現育有2歲兒子，過著幸福的生活，只是近來來忙於事業的他，很少現身於談話性節目，近日破格出演劉在錫所主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》，相隔13年，他大方聊到妻子與小孩，全場都嗨了！

▲玄彬與孫藝真的日常全公開。（圖／翻攝自tvN）



玄彬近來為了宣傳新片《哈爾濱》，相隔13年再度上談話性節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，由於妻子孫藝真也曾登上同個節目，作為過來人給他建議，他露出幸福的笑容表示：「我老婆說『攝影機會比想像中多很多』。」全場被他的笑容所閃瞎。

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▲玄彬兒子不久前滿2歲了。（圖／翻攝自tvN）



恰好兒子不久前滿2歲，玄彬向來不對外聊私事，難得大方表示：「我老婆說希望兒子像她，但我呢，希望兒子像我。」說出全天下父母都相同的心思，逗得劉在錫與曹世鎬哈哈大笑。

▲玄彬節目上告白妻子「謝謝親愛的她」，超閃告白全場嗨了。（圖／翻攝自tvN）



玄彬與孫藝真結婚2年多來，他透過節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》放閃告白老婆，「親愛的她為我做的事情，令人尊敬也讓人很感謝」，意外曝光他喊妻子孫藝真的暱稱為「親愛的」，巨星夫妻檔的日常，令觀眾直呼「等到這天了」、「這顆閃光彈好亮」。