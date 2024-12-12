侯佩岑「婚姻真的是2個人的事嗎？」　被臥底遊戲震驚

記者張筱涵／綜合報導

侯佩岑近期主持大陸綜藝《再見愛人》第四季，聊到許多對婚姻感情的看法，5日午間以「誰是臥底」為題，發文第一句就問「婚姻真的是2個人的事嗎」，有時候在婚姻的路上，會聽到來自各方的不同聲音。即便旁觀者再怎麼清楚，也無法解開當局者的迷惑。

▲侯佩岑。（圖／翻攝自微博／侯佩岑）



侯佩岑5日的發文中提到：「婚姻真的是2個人的事嗎？有時，婚姻走著走著，漸漸出現了來自四面八方不同的聲音，只是旁觀者在怎麼看得清也解不開當局者迷。」在這一季《再見愛人》中，有3對夫妻都有超過10年的相處經歷，這些歲月中難免會有分分合合的念頭。

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因此，侯佩岑認為這多少也是這3對夫妻選擇參加節目的關係：「我們透過他人的故事，進而反思成長，而最終決定這段感情去向的，還是當初選擇走入婚姻的那2個人。」婚姻中所經歷的冷暖，都是非當事者無法體會的，然而在觀看的過程中，認真共情的她與觀眾都收穫了一場充滿喜怒哀樂的旅程。

拍攝節目的過程中，侯佩岑最驚訝的是「誰是臥底」這個遊戲環節，一個人眼中的尊重，在他人眼裡可能變成討論；一個人認為的自洽，也可能被認為是自欺：「其實，我們都在玩『誰是臥底』的遊戲，外人實在很難為當事者定義對錯輸贏，那一線之間的認知，取決於當下的感受。」

【侯佩岑微博全文】

誰是臥底？

婚姻真的是2個人的事嗎？

有時 婚姻走著走著

漸漸出現了一些來自四面八方不同的聲音



只是 旁觀者再怎麽看得清也解不開當局者迷

再見愛人第四季的3對夫妻

都有10年以上的相處

相信這些歲月中

多少曾閃過分分合合的念頭

於是他們參與了節目

將這18天旅行相處的點滴攤在鏡頭下

我們透過他人的故事 進而反思成長

而最終決定這段感情去向的

還是當初選擇走入婚姻的那2個人

婚姻中的冷暖

旁人無法體會 也不一定能理解

但認真共情的觀眾 包括我

都收獲了一場有笑有淚

有憤怒有感動的旅程

說這麽多 是因為我知道好多朋友的情緒都跟著起起伏伏

再多再大的聲音和意見

都無法左右一個人的心

這期節目讓我大為震驚的是「誰是臥底」這個遊戲環節

你的「尊重」對他來說有可能是「討好」

一個人認為的「自洽」 在他人眼中卻是「自欺」

你是自信還是自戀？

我是體面還是懦弱？

他是操控還是保護？

其實 我們都在玩「誰是臥底」的遊戲

外人實在很難為當事者定義對錯輸贏

那一線之間的認知

取決於當下的感受

回頭想想

外界認為當局者的「迷」

根本是他的「清」呢？

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