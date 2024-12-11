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學霸殺手曼喬尼「帥到像明星」狂吸粉！　民眾募資為他打官司⋯網頁塞爆

記者蕭采薇／綜合報導

26歲學霸槍手曼喬尼（Luigi Mangione）涉嫌槍殺美國聯合健康公司首席執行長湯普森（Brian Thompson），但由於該公司多次拒絕支付客戶保險金，曼喬尼的罪行輿論風向已變成「替天行道的現代羅賓漢」，加上他高富帥和高學歷背景，意外圈粉無數，更有網友發起募資，要為曼喬尼籌錢找最好律師，盡最大可能減輕刑責。

▲26歲學霸槍手曼喬尼（Luigi Mangione）意外圈粉無數。（圖／翻攝自X）

▲26歲學霸槍手曼喬尼（Luigi Mangione），高富帥外表意外圈粉無數。（圖／翻攝自X）

曼喬尼不僅長相陽光帥氣，更是出生名門世家且聰明過人，他畢業於名校賓州大學，連在常春藤盟校時期的同學都稱讚「或許是全校最聰明的人」。網路上更不少曾經的同學爆料，表示他熱愛旅行和健身，人緣和異性緣也相當不錯。

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曼喬尼也出身富裕的家庭，家族在巴爾的摩經營地產及養老院事業，從祖父輩就是知名企業家，家族擁有豐厚資產。他高中就讀當地知名私校吉爾曼學校（Gilman School），每年學費將近4萬美元（約新台幣122萬元），而在一眾優秀學子中，他仍在2016年以第一名的優秀成績畢業。

▲26歲學霸槍手曼喬尼（Luigi Mangione）意外圈粉無數。（圖／翻攝自X）

▲親友透露，曼喬尼喜歡戶外運動和健身，但去年一次衝浪意外改變一切。（圖／翻攝自X）

不論從何種角度看，曼喬尼都是天生的「人生勝利組」，和過往眾人對殺人犯的刻板印象非常不同。但親友透露，曼喬尼去年因衝浪意外導致背部受傷，經過手術也無法完全復原，經常性的背痛令他性情大變。

而死者湯普森的「美國聯合健康公司」，近年來多次傳出以過於嚴格的條件，拒絕支付客戶保險金，由於美國沒有全民保險，不少人最終因沒錢治病而抑鬱而終。有網友猜測，或許是這樣的背景令傷病中的曼喬尼產生共情，因為犯下滔天大罪，更有人表示：「曼喬尼的故事，值得好萊塢拍成一部電影。」

▲26歲學霸槍手曼喬尼（Luigi Mangione）意外圈粉無數。（圖／翻攝自X）

▲外傳曼喬尼犯案後，因在麥當勞拉下口罩與女店員調情，意外曝露行蹤，在警方公佈的麥當勞監視畫面中，他甚至露出超完美的迷人笑容。（圖／翻攝自X）

在輿論的推波助瀾下，曼喬尼已成為「替天行道的現代羅賓漢」，許多網友發起募資，誓言要為他找最好的律師打官司，網頁一度塞爆。不過募資網站GOFUNDME對此表示：「我們的服務條款中，明文禁止為暴力犯罪進行法律辯護的募款活動。所有聲援曼喬尼的目前活動都已從我們的平台上刪除，所有贊助金額已全數退還。」

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學霸殺手, 曼喬尼, Luigi Mangione, 高富帥槍手

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