最強星二代是她！　唱紅《影后〉插曲「演出邀約暴增三倍」！

記者蔡琛儀／台北報導

綜藝大哥陽帆愛女「ANGIE安吉」，為影集《影后》創作詞曲全包辦並演唱的插曲〈想像我們〉大受好評，演出邀約因此爆增三倍，目前已經接下至少10場活動。陽帆對她的作品也非常喜愛，不只一次和安吉一起拍攝社群影片，其中一支影片中，陽帆在一旁為安吉的〈想像我們〉合音，並大讚「唱得真好」，接著補了一句「我是說我」，相當逗趣。

▲▼陽帆和愛女安吉互動逗趣。（圖／索尼提供、資料照／記者葉文正攝）

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安吉透露，她和父親拍攝的影片都是非常即興的，這次的拍攝更是一次OK。她說，當天她在房間自彈自唱，聽到父親回家後，她邀請父親進來，父親就開始跟著〈想像我們〉的旋律哼唱，最後還加了一句「唱得真好，我是說我！」，這就是他們平時相處的模式。

這支影片也獲得吳宗憲、徐乃麟以及白冰冰和國師唐綺陽的轉發和讚美，安吉表示，看到綜藝前輩們轉發她和父親的影片，她感到非常感動和溫暖。她也回憶起19歲時，和媽媽與唐綺陽一起吃飯的情景，對方當時下班後還熱心地幫她看了星座命盤，並表示她適合當創作歌手，有走大運的機會，這也讓她更堅定了音樂之路。

▲安吉開心和曾莞婷合照。（圖／索尼提供）

而安吉近期和徐乃麟一起錄製實境節目《全明星出發吧》。她表示，這是她第一次和徐乃麟在工作上合作，當時有些緊張，但徐乃麟對她說：「不用擔心，就把我當成妳爸爸。」讓她感到非常溫暖。她也在通告上巧遇《影后》的「潘茵茵」曾莞婷，兩人過去曾在曾莞婷主持的節目《小姐姐請回答》結緣，這次曾莞婷表示很喜歡〈想像我們〉，讓安吉非常開心，並告白：「茵茵說喜歡我的歌，但茵茵我喜歡你！」