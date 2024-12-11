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RV Irene簽售會「安檢過度」惹性騷擾爭議！　歌迷怒控：不被當人

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣女團Red Velvet隊長Irene近日首次推出個人專輯，且舉行了簽售會，然而簽售會結束後，卻有網友在社群上發文爆料，指控現場工作人員「安檢過度」且存在性騷擾行為，引發熱議。

▲Irene簽售會引發安檢過度的爭議。（圖／翻攝自Irene Instagram）

▲Irene近來推出個人專輯。（圖／翻攝自Irene Instagram）

根據韓媒報導，網友A 9日發文轉述了友人的遭遇，並說：「我是個單純喜歡Red Velvet的粉絲，但參加簽名會時多次遭受『不被當人』的對待，這次的經歷讓我覺得非常恐怖。」該粉絲被現場工作人員要求把袖子捲到肘上後跳一跳，並被詢問「是否可以觸碰身體」。她批評：「粉絲在簽售會中屬於弱勢方，必須無條件服從指令，如果不配合可能被要求離場。這種情況有多少粉絲能勇敢地說不要碰我？」

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▲Irene簽售會引發安檢過度的爭議。（圖／翻攝自Irene Instagram）

▲Irene簽售會引發安檢過度的爭議。（圖／翻攝自Irene Instagram）

A進一步指出，友人雖未被觸碰到胸部，但工作人員用手觸碰了「鎖骨下方、內衣上方的胸口位置」。她對此感到匪夷所思：「參加簽售會只為與偶像對話，為何要被這樣檢查？」並且無奈表示這種事情未來還會再次發生，「粉絲被摸了身體，卻無法說出任何反對意見，這讓人感到非常痛苦。」她理解安檢是必須，但仍呼籲主辦與公司應該重新審視適當性。

A憤怒地表示：「如果覺得參加簽售會的粉絲，像是隨時可能危害成員的犯罪份子，那乾脆別辦簽售會。」她還指出簽售會禁止拍照、禁止錄音、不能提前離場、不能上廁所、不能玩手機，粉絲為了見到心愛的偶像都忍下來，但觸碰身體已經是性騷擾，此外也有另一名聲稱參加同一場簽售會的粉絲B站出來聲援，表示自己也被摸到腋下、側腰。

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