田亞霍升格二寶爸再爆喜訊！　宣告「轉大人」揭全新身份

記者蔡琛儀／台北報導

田亞霍離開張小燕旗下，自立門戶「猫少娛樂工作室」，暌違五年推出新專輯《Who's Gonna》，他從結婚生子到成立工作室，在新專輯中不僅以情歌詮釋奶爸心情，更展現強烈的「轉大人」企圖心，宣告蛻變為唱跳歌手。

▲▼田亞霍找來好友小賴合作歌曲〈Gotta Runaway〉。（圖／猫少娛樂工作室提供）

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新歌〈Gotta Runaway〉找來好友小賴（賴晏駒）飆歌喉，還在MV舞力全開互尬舞蹈。交情甚篤的兩人其實早在四年前就合作過，私底下關係更是亦師亦友，深知小賴舞蹈底子深厚的田亞霍這次難得挑戰新歌，想到的第一個助陣人選就是小賴。

MV中導演特別以遊戲闖關為背景，安排田亞霍與小賴在MV中化身為「怪物獵人」搭檔，只見兩人不但帥氣尬舞，還演起科幻動作大展武打身手冒險闖關，象徵人生就像遊戲一樣，沿路上的怪物就如人生遇到的困境，有時候逃離不可恥，能夠適時重新調整自己再出發，最後還是能克服難關，前往下一個關卡里程碑邁進。

▲田亞霍成立個人工作室。（圖／猫少娛樂工作室提供）

而新專輯中的八首歌不僅曲風多元囊跨舞曲、抒情，主題更包羅萬象，把愛情、親情、自我面向成長等心情故事全寫進去，也特別寫給老婆及兩個小孩三首歌，包括〈做我的新娘〉、〈陪你長大〉、〈一百萬分的愛〉，這些歌在創作過程中也自然也成了田亞霍的「育兒神曲」，他透露家中兩子從出生以來就是聽他的創作長大，不但會唱寫給他們的歌，最新發行的快歌〈Gotta Runaway〉也成了兩兄弟的「運動歌曲」。