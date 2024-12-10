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隋棠拍完戲滿臉血返家「兒女一看轉身進房間」　結尾藏溫暖洋蔥！

記者黃庠棻／台北報導

女星隋棠今（10）日出席記者會，被大成集團邀請做為「上品語鮮蛋」的代言人，不僅因為她在戲裡是最強媽媽特務，最重要的工作就是保護家人，也因為在生活上，她是一位工作和家庭都能漂亮兼顧的媽媽，更是懂得用好的蛋白質營養維持完美體態且活出上品姿態的女力代表。

▲隋棠代言大成雞蛋。（圖／記者黃庠棻攝）

▲隋棠代言雞蛋品牌。（圖／記者黃庠棻攝）

隋棠近期在影集《太太太厲害》中飾演超強特務，除了展現母親的堅韌，更本人真槍實彈上場與大魔王胡宇威進行生死搏鬥，今（10）日還原了先前因為吊鋼絲導致身體右半邊麻痹的過程，拍完戲發現右臀沒有知覺，回到家之後右邊腳趾、臉蛋都感覺不到痛，才讓她趕緊就醫，經過一段時間的吃藥跟在家復健才慢慢恢復。

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▲《太太太厲害》。（圖／鹿路電影提供）

▲隋棠在《太太太厲害》有許多動作戲。（圖／鹿路電影提供）

在《太太太厲害》中，隋棠有許多武打的戲碼，身體、臉上難免會有特效妝，擔心嚇到小孩的她通常會在下班就趕緊卸妝，只不過有一次拍到大約11點，她心想家裡3個小孩應該都睡覺了，就滿臉是血漿地返家了，怎料她一開門，3個小孩隨即衝下樓大喊「媽媽」。

▲隋棠、胡宇威在《太太太厲害》中有精彩的武打戲。（圖／鹿路電影提供）

▲隋棠在《太太太厲害》有許多動作戲。（圖／鹿路電影提供）

而隋棠的小孩看到滿臉是血的她，女兒Lucy及么子Olie隨即轉頭回到自己的房間，讓她當場嚇了一大跳，趕緊進到孩子的房間裡查看，才發現女兒跟兒子偷偷地掉淚，因為心疼媽媽當場哭到淚流不止，她連忙解釋臉上的血是特效、是血漿，還舔了一口跟小孩說「是甜的，你們要不要吃吃看」，坦言孩子們雖然知道她是在拍戲，但仍會心疼她，大兒子Max還會叮嚀「媽媽，叫他們不要打妳打得太大力喔」，童言童語相當可愛。

▲隋棠發文被網友質疑不專心旅遊。（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）

▲隋棠一家人在夏威夷度假整整1個月。（圖／翻攝自隋棠臉書）

▲隋棠一家人在夏威夷度假整整1個月。（圖／翻攝自隋棠臉書）

▲隋棠兒女誤會她受傷，躲在房間內偷哭。（圖／翻攝自隋棠臉書）

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隋棠, 胡宇威, 太太太厲害, 王陽明, 周采詩, 曾沛慈

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