健志愛妻Mia「孕後期感冒狂咳」！　不敢吃藥求解PO文

記者王靖淳／綜合報導

本土天團玖壹壹成員健志和造型師女友Mia交往多年，兩人在8月宣布結婚及懷孕的雙喜訊，更透露即將迎來男寶寶的到來，並在隔月完成結婚登記。生產進入倒數階段的Mia，最近透過Threads發文透露，懷孕後期因感冒狂咳，到醫院求診的經歷，不過卻被醫生建議自然痊癒。為此，不敢吃藥的她無奈表示：「請問各位有經驗的孕媽咪都怎麼辦？」

▲健志、Mia今年8月宣布結婚、懷孕雙喜訊。（圖／翻攝自Instagram／mia_1101_）

Mia透露日前她因喉嚨癢且咳嗽不止而前往醫院，但醫生基於她是孕婦的特殊狀況，向她表示「後期不能開太強的藥，也建議妳不要吃藥，讓身體自然好起來」。雖然醫生最後仍開了一顆藥讓她自行斟酌服用，不過Mia坦言，「看著藥想著醫生說的話就吃不下去了。」展現她對腹中寶寶健康的重視與母愛。

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▲Mia發文透露懷孕後期感冒的困擾。（圖／翻攝自Threads／mia_1101_）

Mia進一步描述，她因為咳嗽影響睡眠，導致這幾天身體狀況不佳，但又擔心吃藥可能對寶寶造成影響，陷入兩難之中。她在文末詢問：「有經驗的孕媽咪都怎麼辦？」希望能找到既不傷害胎兒又能有效改善症狀的方法。貼文曝光後，不少網友都紛紛留言給她意見，「泡C錠喝大罐水」、「看中醫！超級有用」、「多喝水，多睡覺休息，多吃奇異果跟蘋果」。