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才合體林昱珉喊89！　王陽明飛離台灣「跑去打NBA」同框傳奇球星

記者黃庠棻／台北報導

男星王陽明日前因為演出《角頭－大橋頭》引起不少話題，目前還有主演的《太太太厲害》熱播中，近期因為同框世界棒球12強賽表現亮眼的「王牌投手」林昱珉，並說道「我們就是頂級89，不拿球棒的頂級89」又掀起熱議，沒想到這兩天他卻曬出飛離台灣的照片。

▲王陽明受邀打NBA傳奇名人賽。（圖／翻攝自王陽明IG）

▲王陽明日前曬出出國照。（圖／翻攝自王陽明IG）

王陽明日前在社群網站曬出跟林昱珉的合照，寫下「我們就是頂級89，不拿球棒的頂級89，你們說說看吧，有什麼問題嗎？」照片中還可見到林昱珉送給他的簽名球，只不過他的這一番「89言論」卻在網路上引起不少討論，有不少網友稱他不應該用89來形容對方，因為林昱珉的媽媽已經強調「他不是89」了。

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▲王陽明受邀打NBA傳奇名人賽。（圖／翻攝自王陽明IG）

▲王陽明先前合體林昱珉受到討論。（圖／翻攝自王陽明IG）

對此，王陽明並沒有太過在意網友的言論，近日曬出多張現身桃園機場的畫面，還要粉絲猜猜他要去哪個國家。沒想到，王陽明在9日曬出多張現身在NBA球場上的畫面，原來他受到NBA的邀請，到澳門打「傳奇名人賽」籃球比賽，還跟多位明星球員同框。

▲王陽明受邀打NBA傳奇名人賽。（圖／翻攝自王陽明IG）

▲王陽明受邀打NBA傳奇名人賽。（圖／翻攝自王陽明IG）

▲王陽明受邀打NBA傳奇名人賽。（圖／翻攝自王陽明IG）

▲王陽明受邀打NBA傳奇名人賽。（圖／翻攝自王陽明IG）

興奮的王陽明曬出多張照片，寫道「有機會跟NBA傳奇球星一起打球真的太爽了，很開心看到很多老朋友，也很開心交了新朋友，這次的體驗完成了我的NBA夢」，同框了包含藝人Jessica、余文樂、周柏豪、歐陽靖，球星雷艾倫、T-Mac、喬丹吉爾加南、史蒂芬馬布里等。

▲王陽明受邀打NBA傳奇名人賽。（圖／翻攝自王陽明IG）

▲王陽明受邀打NBA傳奇名人賽。（圖／翻攝自王陽明IG）

▲王陽明受邀打NBA傳奇名人賽。（圖／翻攝自王陽明IG）

▲王陽明受邀打NBA傳奇名人賽。（圖／翻攝自王陽明IG）

▲王陽明受邀打NBA傳奇名人賽。（圖／翻攝自王陽明IG）

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