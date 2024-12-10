鼎王又關1家「SJ始源崩潰發聲了」！　每次來台必吃：是VVVIP客人

記者田暐瑋／綜合報導

知名麻辣鍋品牌「鼎王」宣布桃園南平店因租約到期，將於12月15日正式歇業，北台灣僅剩3間店，消息一出，身為鼎王鐵粉的Super Junior成員崔始源大崩潰，轉發該則新聞驚呼：「No Way.」

聽聞鼎王又關一間店，始源在X上崩潰轉發相關新聞，寫道：「No Way.」事實上，始源曾多次表達對「鼎王」的喜愛，每當Super Junior來台舉辦演唱會或參加活動，都少不了崔始源到鼎王報到的身影，甚至在訪談中透露，某次來台拍電影時，店家特地為他提前1小時營業，讓身旁的演員鄭仁仙也讚嘆他是「VVVIP客人」。

▲始源聽到鼎王又關一間店大崩潰。（圖／翻攝自始源IG、資料照）

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始源今年1月在高雄舉辦Fan Party，也是時隔2年來台，當時特別以英文寫下：「距離我上次來已經有2年之久，真的是一段很長的時間。」不過這段感性告白對象並不是粉絲，而是心心念念的麻辣鍋：「你等我，鼎王！」可能是受到始源的影響，同團成員厲旭來台也指定要吃，Apink恩地和CNBLUE鼓手姜敏赫在台舉行個人活動時，也都有去品嚐。