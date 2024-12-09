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謝和弦無預警宣布又有喜！夫妻合體狂灑狗糧：陳緗妮是我老婆

記者許逸群／台北報導

歌手謝和弦在台北簽唱會上與老婆無預警共同宣布又「有喜」！他預告將於蛇年農曆年開春2月8日於NUZONE 展演空間舉辦全新演唱會《2203扣人心弦 台北演唱會》，這也是他暌違2年再辦個唱，發片以來接連完成婚禮、專輯誕生等人生大事的他再迎演唱會到來等於「三喜臨門」！

▲▼謝和弦台北簽唱會。（圖／馬槽音樂提供）

▲▼謝和弦台北簽唱會。（圖／馬槽音樂提供）

▲▼謝和弦台北簽唱會。（圖／馬槽音樂提供）

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謝和弦近期可說喜上眉梢，新專輯《2203扣人心弦 (下)》一推出不僅獲歌迷、業界好評，家庭事業兩得意的他更趁勢宣佈將在明年開春展開個人音樂生涯大件事「辦新巡演」，這也是謝和弦當初發這張專輯前許下的宏願，除了允諾歌迷這些年「敲碗」演唱會的心願外，希望藉此來答謝許多鐵粉的支持。

他趁著在西門町河岸留言辦簽唱會宣佈演唱會喜訊，對他來說可說別具意義，原來當年在第二張專輯《於是長大了以後》時舉辦的大型簽唱會就是在西門町河岸留言，如今重回舊地再與歌迷團聚，不僅呼應了這張專輯「初心」精神，看到當年有些歌迷竟然已經攜家帶眷帶現場「追星」來跟自己打招呼。

謝和弦表示：「有些歌迷從國、高中聽我的歌，聽到現在也當父母有了孩子，全家還一起出動來參加。真的是貨真價實的我們都成了大人！」有歌迷暖心鼓勵：「謝謝你回來了！謝謝你繼續做音樂，也謝謝你的老婆！我很喜歡你現在當爸爸的狀態！」

▲▼謝和弦台北簽唱會。（圖／馬槽音樂提供）

▲▼謝和弦與老婆狂放閃。（圖／馬槽音樂提供）

▲▼謝和弦台北簽唱會。（圖／馬槽音樂提供）

謝和弦這次簽唱會上除了演唱新歌、簽名外，還與歌迷玩起「大聲公」告白遊戲。他更親自示範大聲公遊戲，還不忘對老婆陳緗尼示愛狂喊「陳緗妮是我老婆」，歌迷為兩人開心之餘還趁勢祝福「再生一個」。不過，對於歌迷的祝福，謝和弦笑說：「先暫緩！讓老婆休息一下！」

近期忙著為新專輯跑通告的謝和弦可說一刻不得閒，不僅一手帶娃一手要做宣傳，最近又加入了明年開春演唱會的彩排工作，讓他與老婆陳緗妮每天都睡不到5小時，除了兩人一起變「熊貓眼」夫妻，還都瘦了2公斤，讓他們苦笑說：「算是意外收穫！」

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