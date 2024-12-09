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閨蜜決裂33年！工藤靜香痛悼中山美穗…她逝前1句話「留破冰希望」

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星中山美穗驟逝，經紀公司昨日（8）發聲明，證實死因是入浴時發生意外。她14歲以偶像歌手出道，與同時走紅的工藤靜香原本是好閨蜜，但當時交往的偶像男友田原俊彥劈腿工藤靜香，雙方自1991年後就斷交，如今她離世，工藤靜香罕見打破沉默。

▲▼工藤靜香發聲悼念中山美穗。（圖／翻攝自日網）

▲工藤靜香（右）發聲悼念中山美穗。（圖／翻攝自日網）

據《Sponichi Annex》報導，工藤靜香表示：「接到這突如其來的訃報，我感到無比震驚。和所有人一樣，我至今仍難以置信。想到她的親人、相關人士以及粉絲們，我感到內心沉重難耐。謹向她的親屬表達最深的哀悼。而她那令所有人憧憬又倍感親切的『笑容』我會永遠懷念，由衷為中山美穗小姐的冥福祈禱。」

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工藤靜香過去是秋原康旗下女團「小貓俱樂部」的成員，1985年出道時，那一年也是中山美穗出道，後來1987年她單飛成為人氣偶像，與中山美穗合作電視劇《天生一對》，又時常在音樂節目同台，感情越來越好，兩人曾多次一同駕車出遊。

中山美穗1987年與當時與大9歲、隸屬傑尼斯的田原俊彥爆戀情，兩人1991秘遊夏威夷被媒體視為婚前旅行。不料同年田原俊彥被爆劈腿工藤靜香，中山美穗感覺被閨蜜、男友背叛大怒，閨蜜情就此決裂。

▲▼工藤靜香發聲悼念中山美穗。（圖／翻攝自日網）

▲中山美穗與田原俊彥爆熱戀，不料男方與工藤靜香傳緋聞，閨蜜情就此決裂。（圖／翻攝自日網）

然而2022年，中山美穗曾在某個綜藝節目中被問及當年關係最好的偶像時，不假思索地回答：「是工藤靜香。」她更回憶起往事「當時是她開車，然後我們一起去了橫濱的港見丘公園吧。」語氣流露出懷念，曾被視為關係破冰，沒想到如今竟已天人永隔，工藤靜香內心的衝擊也令人難以想像。

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中山美穗, 工藤靜香

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