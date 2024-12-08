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二度被控「收中共錢拍成都VLOG」！　魚乾鄭重澄清5疑問回擊喊告

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YTR魚乾今年6月因為前往成都旅遊的VLOG，而捲進大外宣風波，她多次發文澄清，但近日相關討論再度浮上檯面，她對此於8日發布2分鐘影片解釋，再度強調「沒有的事就是沒有。」

魚乾8日於YT頻道發布一支標題為「沒有的事就是沒有。」的影片，影片中可以看到她表情嚴肅地指出「因為去成都遊玩並拍攝Vlog造成的誤會與抹黑，已經影響到我的私生活」，她列出5點澄清，先是表示自己絕對沒也收中共的錢，且該支影片也揭露為VPN業配，還提到了在中國YouTube、Instagram都必須翻牆才能用，她強調「中國人翻牆是可以舉報的」。

▲魚乾被二次點名，列出5點澄清。（圖／翻攝YouTube／魚乾）

▲魚乾拍片澄清大外宣爭議。（圖／翻攝YouTube／魚乾）

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對於網友疑問為何同時間有大量網紅前往成都，魚乾表示「我不知道同時有誰，去純粹是認為這個季節適合去當地旅遊，選擇成都也是因為看到當地的Vlog圖文」，至於為什麼選擇在敏感時機去？她則無奈指出「我不認為在我的有生之年，會有比較不敏感的時候，兩岸關係從我出生就緊張到現在，但我確實輕忽了中國議題，也意識到來自中國的統戰是一件值得注意的事情，之後會持續注意」。

魚乾還提到不提告的理由，她直言「提告的流程非常繁瑣，而且人數很多，一一告下去需要浪費非常多的司法資源，但我還是有蒐證一些過分的指控，如果還是有不實抹黑，仍會採取法律行動，希望大家要對自己的匿名發言負責任」。

▲魚乾被二次點名，列出5點澄清。（圖／翻攝YouTube／魚乾）

▲魚乾被二次點名，列出5點澄清。（圖／翻攝YouTube／魚乾）

網路上甚至出現了質疑魚乾去當地找的朋友是「政府的朋友」，她解釋去成都見的是彼此追蹤聯絡許久的網紅朋友，並透露細節「我主動聯絡他是因為他買了新家，我想要去參觀而約了見面吃飯」，她提到6月被點名時，該網紅還想要幫忙澄清，但她不想害到對方，所以並沒有接受。

最後，魚乾無奈再次強調，6月首次被網友點名時，就已經提出自費的證據，並且多次發文澄清，沒想到這一波又突然被點名，才會想乾脆拍片解釋，她道歉「抱歉佔用大家愉快的看片時間，也謝謝看到這裡的觀眾，之後不再回應相關的問題」。

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