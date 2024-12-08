《黑澀會》米奇懷孕了！　合體男友曬孕肚：遇到讓我想生的伴侶

記者劉宛欣／綜合報導

黃鈺文（米奇）以《我愛黑澀會》固定班底踏入演藝圈，去年公開認愛外國男友，受到廣大祝福。她8日在Instagram開心曬出孕肚照，與另一半合體開心宣布懷孕的好消息，放閃表示「上天讓我遇到了一個想一起生小孩的伴侶」。

▲黃鈺文宣布懷孕好消息。（圖／翻攝自黃鈺文IG）

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黃鈺文8日發文曬出孕肚照，與伴侶甜蜜依偎在一起，還附上了超音波影片，開心表示「終於可以公佈我懷孕啦～」，她坦言在人人不生不婚的年代，自己都很驚訝自己要當媽了，以前也沒打算生小孩的她，因為遇到了真愛，冒出念頭「哇這人的基因也太值得複製了吧！」 她也表白道「與其說是選擇生小孩，我倒覺得是上天讓我遇到了一個，想一起生小孩的伴侶。」

▲黃鈺文曬出超音波影片。（圖／翻攝自黃鈺文IG）

黃鈺文也坦言自己還沒有完全做好準備「但人生不就是邊走邊學嗎？」但她決定先不焦慮，好好享受孕育生命的奇妙時刻，她還透露醫師告訴她：「寶寶確定是非常健康的唷！」目前已經滿3個月，身體除了比較嗜睡以外沒有什麼不適感。

最後，黃鈺文無奈透露本來打算回台灣辦性別趴，殊不知卻不小心看到了性別，表示：「聽說懷孕只會變得更ㄎㄧㄤ，怎麼辦？那這樣還是要辦嗎？」