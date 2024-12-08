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直擊／山下智久竟然也來看周杰倫！　現身大巨蛋「旁邊坐林志玲」

記者蔡琛儀／台北報導

天王周杰倫（周董）今（8日）在台北大巨蛋開唱，也是他「嘉年華」演唱會台北場最終站，今晚林志玲除了送上花籃，本人也美美到場，身邊並未見到老公AKIRA，更令人意外的是，林志玲座位旁竟是日本男神山下智久，周杰倫和山下智久看似沒有交集，竟驚喜現身台北大巨蛋，讓在場人都相當驚訝。

▲▼林志玲和山下智久來看周杰倫演唱會。（圖／讀者提供）

▲▼林志玲和山下智久來看周杰倫演唱會。（圖／讀者提供、記者周宸亘攝）

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▲▼周杰倫大巨蛋演唱會day4到場藝人。（圖／記者周宸亘攝）

此外，今天到場欣賞的還有郭泓志夫妻、康康、王仁甫夫妻、小刀、吳尊和汪東城、邰智源，周興哲和趙岱新夫妻、王子、毛弟、丫頭、歐陽妮妮，其中歐陽妮妮更是挺著孕肚到場。今晚12強中華隊9位成員也現身，包括隊長陳傑憲、潘傑楷、戴培峰、陳冠宇、郭俊麟、林岳平、張建銘、林凱威等。

鮮少現蹤台灣的吳尊攜家帶眷特地抵台支持周杰倫，吳尊表示之前常跟周董一起打網球，也很想念在台灣的朋友，汪東城提到他一抵台就嚷著要吃牛肉麵，至於對打的網球戰績？吳尊笑說「是『不能說的秘密』。」歐陽妮妮目前懷孕近9個月，老公張書豪因有事沒到場，她還打趣說搞不好等下聽到一半就激動到生了。

康康帶著老婆和一對兒女來看周董，特別穿著以〈爸我回來了〉MV裡周董的造型為靈感的帽T，女兒則穿中國風的小禮服，被問是否看周董從小長大？他直呼不敢當，又笑說這樣講沒錯，更打趣說如今周董已是天王巨星，雙方之間距離愈來愈遙遠。

▼中華隊12強球員郭俊麟（左起）陳冠宇、戴培峰、陳傑憲、潘傑楷、林岳平。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼周杰倫大巨蛋演唱會day4到場藝人。（圖／記者周宸亘攝）

▼中華隊12強球員戴培峰（左起）陳傑憲、潘傑楷、林岳平、張建銘、林凱威。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼周杰倫大巨蛋演唱會day4到場藝人。（圖／記者周宸亘攝）

▼小刀、王仁甫、季芹。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼周杰倫大巨蛋演唱會day4到場藝人。（圖／記者周宸亘攝）

▼郭泓志。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼周杰倫大巨蛋演唱會day4到場藝人，郭泓志。（圖／記者周宸亘攝）

▼康康一家人。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼周杰倫大巨蛋演唱會day4到場藝人。（圖／記者周宸亘攝）

▼丫頭（左起）、王子、歐陽妮妮、毛弟邱宇辰。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼周杰倫大巨蛋演唱會day4到場藝人。（圖／記者周宸亘攝）

▼吳尊、汪東城。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼周杰倫大巨蛋演唱會day4到場藝人。（圖／記者周宸亘攝）

▼周興哲、趙岱新夫妻。（圖／讀者提供）

▲▼周興哲、趙岱新、關韶文來看周杰倫演唱會。（圖／讀者提供）

▼關韶文。（圖／讀者提供）

▲▼周興哲、趙岱新、關韶文來看周杰倫演唱會。（圖／讀者提供）

▼邰智源。（圖／讀者提供）

▲▼邰智源來看周杰倫。（圖／讀者提供）

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