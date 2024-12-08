記者劉宛欣／綜合報導

近幾年來KPOP風靡全世界，南韓的幾大娛樂公司積極將事業版圖拓展至海外，其中，JYP娛樂與美國最大唱片公司Republic Records合作推出了女團「VCHA」，在2024年初正式出道，正在積極活動累積人氣，怎料美籍成員KG近日卻無預警在Instagram公開表示自己「遭受經紀公司工作人員的虐待」，宣布退出團隊及提出解約訴訟。

▲KG宣布退團。（圖／翻攝自KG Instagram）

KG現年17歲，是團體內年紀最小的成員，12月8日她在Instagram上發文表示：「由於受到工作人員的虐待，我決定終止與JYP娛樂的合約，並離開VCHA。」她進一步指控：「我無法支持一個令成員產生自殺念頭的工作環境與生活條件，也無法認同導致飲食失調並讓成員自殘的氛圍。」對團隊的工作環境與管理方式提出了嚴厲批評。

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▲VCHA於今年1月出道，全員都是外籍。（圖／翻攝自VCHA官方IG）

此外，KG繼續補充：「儘管承受著高強度的工作壓力和對個人隱私的諸多限制，我卻幾乎沒有收到任何報酬，這是KPOP產業深層的結構性問題。」她強調未來自己會繼續努力耕耘音樂事業，但不想要在不健康的環境下創作，更希望自己的退團決定能促使KPOP系統進行改變，讓偶像和練習生獲得更好的保護。

對此， JYP娛樂方面回應韓媒表示「目前還沒有收到相關通知，正在確認中，不過，針對這個情況，已透過代理人等方式進行意見交換，但部分觀點存在分歧，接下來將按照程序進行處理」。

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