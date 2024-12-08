周杰倫問「吳宗憲怎沒來」本人給答案！　揭昔日恩怨內幕：成功何必在我

記者孟育民／台北報導

天王周杰倫（周董）一連四天在大巨蛋開唱，今（8日）迎來壓軸場，演唱會嘉賓掀起網友瘋猜，不少人期盼可以看見和昔日老闆吳宗憲合體的畫面，吳宗憲稍早和KID、坤達出席《綜藝玩很大》10週年新書見面會，當場給出答案，「我前幾天不在台北，今天也有馬來西亞直播工作，聽說很感動啦，憲憲家族幾10個藝能界的精兵，我看著他們每個人，心裡面都很感動，與有榮焉，看到方文山的成就、周杰倫的成就，成功何必在我，更何況我已經那麼成功了。」

▲吳宗憲出席 《綜藝玩很大》十周年新書見面會，談到周杰倫話題。（圖／記者周宸亘攝、杰威爾提供）

周杰倫昨在演唱會2度提到吳宗憲，當小鐘、劉畊宏以「咻比嘟嘩」身分跟他在唱〈世界末日〉時，他脫口問「憲哥怎麼沒來？」過往恩怨再被翻出，吳宗憲聽聞則回應：「因為我拿了太多張票，都是正常管道啦。」不過，他突有感地說：「我看著他在台上唱〈安靜〉的時候，我就想到在基隆路工作室，杰倫在那邊彈琴，我說『這首歌你彈著都可以發片』，那是他的情史，感情上面的創傷。」

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▲▼吳宗憲提到過往突有感而發。（圖／記者周宸亘攝）

吳宗憲當年慧眼發掘周杰倫，將他簽進創立的唱片公司阿爾發音樂，當年21歲的周杰倫也憑靠著才華奪下金曲獎，不過吳宗憲卻在2001年因投資失利，將阿爾發以新台幣3億元賣給好樂迪，等同於賣掉周杰倫、温嵐、南拳媽媽等藝人，後來周杰倫辦婚禮也沒有邀請恩師，讓吳宗憲相當不滿，這幾年恩怨傳得沸沸揚揚。

▲周杰倫大巨蛋開唱，掀起全民熱潮。（圖／杰威爾提供）

吳宗憲今被問有無機會世紀合體？他表示：「他沒有資格跟我有衝突，第一個我的資歷、輩份在圈子裡面都比他高。」更罕見提到當年情況，「我把唱片公司賣掉是我的唱片公司，不是周杰倫一個人，唱片公司賣掉那一刻，唱片公司就再也沒有機會了，我轉到別的行業去，給別人機會。」