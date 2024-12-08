許富凱苗栗開唱！提前陪粉絲過過聖誕耶　嗨喊：感受幸福與溫暖

記者孟育民／台北報導

苗栗縣政府精心舉辦《2024苗栗音樂佳餚耶誕城》系列活動，自12月5日起在竹南運動公園及周邊道路熱鬧展開，金曲歌王許富凱也將現身表演，她表示：：「今年可以用音樂跟喜愛我的歌迷朋友們相聚、交流，超級興奮！」他也熱情分享自己對苗栗的喜愛：「我很喜歡苗栗，有假期的時候也會開車載媽媽到苗栗走走吃吃，尤其我很喜歡吃草莓，記得幾年前還跟朋友一起到苗栗採草莓，很甜很好吃，還有桔子醬，帶了好多瓶回家送親友，苗栗真的好玩好吃又好逛。」

▲許富凱將在《2024苗栗音樂佳餚耶誕城》表演。（圖／中天電視提供）



擁有一副好嗓音的許富凱，一出道就備受關注，獲獎無數的他，還擁有「台語情歌王子」、「師奶殺手」等封號，金曲歌后田馥甄也曾公開透露媽媽是許富凱的超級鐵粉，而近期忙於舞台劇及演藝工作表演的許富凱，對於繁忙的工作行程樂此不疲：「演出同時也享受舞台，我一直都很珍惜每一次各種形式的演出機會，也樂於挑戰，每一次演出都能獲得不同養分，再將養分灌注到下一次表演中，很愉快也幸福。」而他也特別為《2024苗栗音樂佳餚耶誕城》設計演出歌單：「12月份一直都給我幸福溫暖的感覺，希望透過歌聲能將我感受到這個月份的幸福與溫暖，送給我們苗栗的朋友們。」

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▲▼許富凱提前陪粉絲度過聖誕節。（圖／中天電視提供）



《2024苗栗音樂佳餚耶誕城》12月21日至12月24日每日晚間6點陸續有《哈客耶誕慶》、《台嗨！耶誕夜》、《原音樂翻耶誕城》、《共下耶誕YA！》4場音樂會，而許富凱將在12月22日的《台嗨！耶誕夜》和大家見面，當天還有「尾牙女王」向蕙玲、曾瑋中、蔡佳麟、李吳兄弟、安苡葳，以及一舉入圍金曲三大獎項的都會民謠樂團青虫，眾星輪番登台演出。