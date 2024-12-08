ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

許富凱苗栗開唱！提前陪粉絲過過聖誕耶　嗨喊：感受幸福與溫暖

記者孟育民／台北報導

苗栗縣政府精心舉辦《2024苗栗音樂佳餚耶誕城》系列活動，自12月5日起在竹南運動公園及周邊道路熱鬧展開，金曲歌王許富凱也將現身表演，她表示：：「今年可以用音樂跟喜愛我的歌迷朋友們相聚、交流，超級興奮！」他也熱情分享自己對苗栗的喜愛：「我很喜歡苗栗，有假期的時候也會開車載媽媽到苗栗走走吃吃，尤其我很喜歡吃草莓，記得幾年前還跟朋友一起到苗栗採草莓，很甜很好吃，還有桔子醬，帶了好多瓶回家送親友，苗栗真的好玩好吃又好逛。」

▲▼許富凱。（圖／中天電視提供）

▲許富凱將在《2024苗栗音樂佳餚耶誕城》表演。（圖／中天電視提供）

擁有一副好嗓音的許富凱，一出道就備受關注，獲獎無數的他，還擁有「台語情歌王子」、「師奶殺手」等封號，金曲歌后田馥甄也曾公開透露媽媽是許富凱的超級鐵粉，而近期忙於舞台劇及演藝工作表演的許富凱，對於繁忙的工作行程樂此不疲：「演出同時也享受舞台，我一直都很珍惜每一次各種形式的演出機會，也樂於挑戰，每一次演出都能獲得不同養分，再將養分灌注到下一次表演中，很愉快也幸福。」而他也特別為《2024苗栗音樂佳餚耶誕城》設計演出歌單：「12月份一直都給我幸福溫暖的感覺，希望透過歌聲能將我感受到這個月份的幸福與溫暖，送給我們苗栗的朋友們。」

▲▼許富凱。（圖／中天電視提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼許富凱提前陪粉絲度過聖誕節。（圖／中天電視提供）

《2024苗栗音樂佳餚耶誕城》12月21日至12月24日每日晚間6點陸續有《哈客耶誕慶》、《台嗨！耶誕夜》、《原音樂翻耶誕城》、《共下耶誕YA！》4場音樂會，而許富凱將在12月22日的《台嗨！耶誕夜》和大家見面，當天還有「尾牙女王」向蕙玲、曾瑋中、蔡佳麟、李吳兄弟、安苡葳，以及一舉入圍金曲三大獎項的都會民謠樂團青虫，眾星輪番登台演出。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

白柴狂奔3秒興奮衝向把拔 為吃零食飛撲重踩「小主人」

推薦閱讀

女星19歲陪睡名導一夜3次！遭射後不理轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

女星19歲陪睡名導一夜3次！遭射後不理轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！現場爆衝突　超扯原因曝光

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！現場爆衝突　超扯原因曝光

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她：有什麼事是我做不到的

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她：有什麼事是我做不到的

24年歌迷高舉：老朋友都來了！　周杰倫「秒認出還喊出名字」超感動

24年歌迷高舉：老朋友都來了！　周杰倫「秒認出還喊出名字」超感動

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

一晚沒戴大戰3次！女星19歲遭騙色拍三級片洩憤　15年後變上億身價CEO

一晚沒戴大戰3次！女星19歲遭騙色拍三級片洩憤　15年後變上億身價CEO

25歲抗癌網紅不敵病魔離世！　「生前幾乎失明」最後發文惹淚

25歲抗癌網紅不敵病魔離世！　「生前幾乎失明」最後發文惹淚

昆凌嫁周杰倫9年「看演唱會超甜反應」全被拍！　網羨：她被好好愛著

昆凌嫁周杰倫9年「看演唱會超甜反應」全被拍！　網羨：她被好好愛著

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」　世紀合體全場暴動

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」　世紀合體全場暴動

太離譜！周杰倫3hrs演唱會被PO網「18萬人免費看」　杰威爾硬起來出手

太離譜！周杰倫3hrs演唱會被PO網「18萬人免費看」　杰威爾硬起來出手

直擊／回憶殺！周杰倫唱〈一路向北〉　鏡頭掃台下「陳冠希竟來了」

直擊／回憶殺！周杰倫唱〈一路向北〉　鏡頭掃台下「陳冠希竟來了」

《延禧攻略》帝后CP驚喜合體！聶遠甜蜜告白秦嵐：想再跟妳演夫妻

《延禧攻略》帝后CP驚喜合體！聶遠甜蜜告白秦嵐：想再跟妳演夫妻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

女星19歲陪睡名導一夜3次！遭射後不理轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！現場爆衝突　超扯原因曝光

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她：有什麼事是我做不到的

24年歌迷高舉：老朋友都來了！　周杰倫「秒認出還喊出名字」超感動

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

一晚沒戴大戰3次！女星19歲遭騙色拍三級片洩憤　15年後變上億身價CEO

25歲抗癌網紅不敵病魔離世！　「生前幾乎失明」最後發文惹淚

昆凌嫁周杰倫9年「看演唱會超甜反應」全被拍！　網羨：她被好好愛著

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」　世紀合體全場暴動

太離譜！周杰倫3hrs演唱會被PO網「18萬人免費看」　杰威爾硬起來出手

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

許富凱, 苗栗

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 國際超模曾是「南蘇丹童兵」12歲就拿槍　逃難過程親姊死在他旁邊
  2. 「懷玉公主」鄭家榆凍齡現身！變金門里長婆　范文芳26年後再合作何潤東
  3. TWICE新歌〈STRATEGY〉合唱李泳知！　全麥唱跳現10年功…韓網熱讚
  4. CP查理首度南下攻蛋完售開唱！　惹哭1.3萬粉承諾：高雄我會再回來
  5. 男團主唱開唱暴哭宣布「暫離台灣」：我的階段性任務已完成
  6. 許富凱苗栗開唱！提前陪粉絲過過聖誕耶　嗨喊：感受幸福與溫暖
  7. 蕭秉治暴哭告白網美女友「希望不要被罵」　揭明年唱進高雄巨蛋！
  8. 房產女神當代銷竟歪樓！朱琦郁狂收私訊「預約打掃」
  9. 《八尺門》雷嘉汭趕拍韓劇中　奪「首爾國際電影大獎」秀流利韓文
  10. 胡歌鬥嘴馬伊琍太精彩「王家衛主動加戲」　名導私下貼心暖舉曝光

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366