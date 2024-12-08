胡歌鬥嘴馬伊琍太精彩「王家衛主動加戲」　名導私下貼心暖舉曝光

記者黃庠棻／台北報導

女星馬伊琍在《繁花》中飾演夜東京老闆玲子，她表示王家衛是個很愛演員的導演，會透過工作過程不斷發掘演員身上的美好以及別的導演看不到的特點；劇中，她與胡歌常鬥嘴吵架，王家衛覺得他們兩個的吵架過程很好看，還要他們多加點戲。

▲馬伊琍在《繁花》有精彩演出。（圖／緯來戲劇台提供）



馬伊琍在《繁花》中性格爽朗、心直口快，刀子嘴豆腐心的個人特質讓她因此角人氣迅速攀升，她說道「我演的時候也覺得玲子很厲害，能屈能伸還很重情義。」劇中，玲子常與寶總鬥嘴，還帶有喜劇性的吵架，讓王家衛導演看得津津有味，要他們倆再多加入一些好笑的東西。

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▲馬伊琍在《繁花》有精彩演出。（圖／緯來戲劇台提供）



《繁花》的編劇秦雯之前與馬伊琍合作過，兩人頗有默契，她透露對方很懂女性的語言，語感、吵架、嗲罵也是她們熟悉的語境；因此，即使是到現場化妝才拿到劇本，她也能很快地順台詞，看能加入什麼新奇、有趣的內容，就連全程「被罵」的胡歌也加入其中一起創作。

▲馬伊琍在《繁花》有精彩演出。（圖／緯來戲劇台提供）

回憶拍攝時，馬伊琍笑說「導演常說『演得不好給妳剪掉』，所以大家都拚盡全力，演好每一場戲，我為了拍好一個眼神鏡頭，從晚間十一點拍到凌晨二點多，反覆穿著高跟鞋爬上凳子換燈泡，前前後後拍了三十四次也無怨言」，因為王家衛拍出最美的她，讓大家讚不絕口。

▲馬伊琍在《繁花》有精彩演出。（圖／緯來戲劇台提供）



王家衛知道馬伊琍喜歡吃甜點充飢，還交代工作人員要在現場準好甜品；馬伊琍不拍戲時會有點習慣性駝背，王家衛也都特別提醒她「不要駝背、要挺胸」。馬伊琍在劇中是寶總的超級好朋友，寶總為她開了「夜東京」，但看在爺叔眼裡，卻認為馬伊琍是「討債鬼」，從不掩飾對她的反感。

▲馬伊琍在《繁花》有精彩演出。（圖／緯來戲劇台提供）

有趣的是，馬伊琍和飾演爺叔的游本昌在劇中完全沒對到戲，連面也沒見著，當時兩人分別在隔壁棚拍攝，她透露「心裡有想過說應該去跟游本昌老師打招呼，卻都沒機會；還常喝到游老師請的咖啡，直到戲播了才在頒獎典禮現場遇到游老師」，她希望自己活到游老師這年紀時還能持續表演，保持對表演的熱情。