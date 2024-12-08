ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

胡歌鬥嘴馬伊琍太精彩「王家衛主動加戲」　名導私下貼心暖舉曝光

記者黃庠棻／台北報導

女星馬伊琍在《繁花》中飾演夜東京老闆玲子，她表示王家衛是個很愛演員的導演，會透過工作過程不斷發掘演員身上的美好以及別的導演看不到的特點；劇中，她與胡歌常鬥嘴吵架，王家衛覺得他們兩個的吵架過程很好看，還要他們多加點戲。

▲馬伊琍在《繁花》有精彩演出。（圖／緯來戲劇台提供）

▲馬伊琍在《繁花》有精彩演出。（圖／緯來戲劇台提供）

馬伊琍在《繁花》中性格爽朗、心直口快，刀子嘴豆腐心的個人特質讓她因此角人氣迅速攀升，她說道「我演的時候也覺得玲子很厲害，能屈能伸還很重情義。」劇中，玲子常與寶總鬥嘴，還帶有喜劇性的吵架，讓王家衛導演看得津津有味，要他們倆再多加入一些好笑的東西。

▲馬伊琍在《繁花》有精彩演出。（圖／緯來戲劇台提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲馬伊琍在《繁花》有精彩演出。（圖／緯來戲劇台提供）

《繁花》的編劇秦雯之前與馬伊琍合作過，兩人頗有默契，她透露對方很懂女性的語言，語感、吵架、嗲罵也是她們熟悉的語境；因此，即使是到現場化妝才拿到劇本，她也能很快地順台詞，看能加入什麼新奇、有趣的內容，就連全程「被罵」的胡歌也加入其中一起創作。

▲馬伊琍在《繁花》有精彩演出。（圖／緯來戲劇台提供）

▲馬伊琍在《繁花》有精彩演出。（圖／緯來戲劇台提供）

回憶拍攝時，馬伊琍笑說「導演常說『演得不好給妳剪掉』，所以大家都拚盡全力，演好每一場戲，我為了拍好一個眼神鏡頭，從晚間十一點拍到凌晨二點多，反覆穿著高跟鞋爬上凳子換燈泡，前前後後拍了三十四次也無怨言」，因為王家衛拍出最美的她，讓大家讚不絕口。

▲馬伊琍在《繁花》有精彩演出。（圖／緯來戲劇台提供）

▲馬伊琍在《繁花》有精彩演出。（圖／緯來戲劇台提供）

王家衛知道馬伊琍喜歡吃甜點充飢，還交代工作人員要在現場準好甜品；馬伊琍不拍戲時會有點習慣性駝背，王家衛也都特別提醒她「不要駝背、要挺胸」。馬伊琍在劇中是寶總的超級好朋友，寶總為她開了「夜東京」，但看在爺叔眼裡，卻認為馬伊琍是「討債鬼」，從不掩飾對她的反感。

▲馬伊琍在《繁花》有精彩演出。（圖／緯來戲劇台提供）

▲馬伊琍在《繁花》有精彩演出。（圖／緯來戲劇台提供）

有趣的是，馬伊琍和飾演爺叔的游本昌在劇中完全沒對到戲，連面也沒見著，當時兩人分別在隔壁棚拍攝，她透露「心裡有想過說應該去跟游本昌老師打招呼，卻都沒機會；還常喝到游老師請的咖啡，直到戲播了才在頒獎典禮現場遇到游老師」，她希望自己活到游老師這年紀時還能持續表演，保持對表演的熱情。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

女星19歲陪睡名導一夜3次！遭射後不理轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

女星19歲陪睡名導一夜3次！遭射後不理轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！現場爆衝突　超扯原因曝光

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！現場爆衝突　超扯原因曝光

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她：有什麼事是我做不到的

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她：有什麼事是我做不到的

24年歌迷高舉：老朋友都來了！　周杰倫「秒認出還喊出名字」超感動

24年歌迷高舉：老朋友都來了！　周杰倫「秒認出還喊出名字」超感動

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

一晚沒戴大戰3次！女星19歲遭騙色拍三級片洩憤　15年後變上億身價CEO

一晚沒戴大戰3次！女星19歲遭騙色拍三級片洩憤　15年後變上億身價CEO

25歲抗癌網紅不敵病魔離世！　「生前幾乎失明」最後發文惹淚

25歲抗癌網紅不敵病魔離世！　「生前幾乎失明」最後發文惹淚

昆凌嫁周杰倫9年「看演唱會超甜反應」全被拍！　網羨：她被好好愛著

昆凌嫁周杰倫9年「看演唱會超甜反應」全被拍！　網羨：她被好好愛著

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」　世紀合體全場暴動

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」　世紀合體全場暴動

太離譜！周杰倫3hrs演唱會被PO網「18萬人免費看」　杰威爾硬起來出手

太離譜！周杰倫3hrs演唱會被PO網「18萬人免費看」　杰威爾硬起來出手

直擊／回憶殺！周杰倫唱〈一路向北〉　鏡頭掃台下「陳冠希竟來了」

直擊／回憶殺！周杰倫唱〈一路向北〉　鏡頭掃台下「陳冠希竟來了」

《延禧攻略》帝后CP驚喜合體！聶遠甜蜜告白秦嵐：想再跟妳演夫妻

《延禧攻略》帝后CP驚喜合體！聶遠甜蜜告白秦嵐：想再跟妳演夫妻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

女星19歲陪睡名導一夜3次！遭射後不理轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！現場爆衝突　超扯原因曝光

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她：有什麼事是我做不到的

24年歌迷高舉：老朋友都來了！　周杰倫「秒認出還喊出名字」超感動

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

一晚沒戴大戰3次！女星19歲遭騙色拍三級片洩憤　15年後變上億身價CEO

25歲抗癌網紅不敵病魔離世！　「生前幾乎失明」最後發文惹淚

昆凌嫁周杰倫9年「看演唱會超甜反應」全被拍！　網羨：她被好好愛著

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」　世紀合體全場暴動

太離譜！周杰倫3hrs演唱會被PO網「18萬人免費看」　杰威爾硬起來出手

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

胡歌, 繁花, 馬伊琍, 王家衛

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 國際超模曾是「南蘇丹童兵」12歲就拿槍　逃難過程親姊死在他旁邊
  2. 「懷玉公主」鄭家榆凍齡現身！變金門里長婆　范文芳26年後再合作何潤東
  3. TWICE新歌〈STRATEGY〉合唱李泳知！　全麥唱跳現10年功…韓網熱讚
  4. CP查理首度南下攻蛋完售開唱！　惹哭1.3萬粉承諾：高雄我會再回來
  5. 男團主唱開唱暴哭宣布「暫離台灣」：我的階段性任務已完成
  6. 許富凱苗栗開唱！提前陪粉絲過過聖誕耶　嗨喊：感受幸福與溫暖
  7. 蕭秉治暴哭告白網美女友「希望不要被罵」　揭明年唱進高雄巨蛋！
  8. 房產女神當代銷竟歪樓！朱琦郁狂收私訊「預約打掃」
  9. 《八尺門》雷嘉汭趕拍韓劇中　奪「首爾國際電影大獎」秀流利韓文
  10. 胡歌鬥嘴馬伊琍太精彩「王家衛主動加戲」　名導私下貼心暖舉曝光

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366