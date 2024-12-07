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陳文茜才曝肺腺癌復發「隔天就開工」！　吐抗病真實心聲

記者劉宛欣／綜合報導

現年66歲的資深媒體人陳文茜於2019年診斷出肺腺癌，去年又遭遇敗血症病發，她經常在臉書分享抗病心路歷程，本以為情況已經穩定，怎料她6日透露肺腺癌復發的壞消息，才隔一日，7日她就在臉書宣布復工，曬出錄影的現場照。

▲陳文茜曬出復工照。（圖／翻攝自陳文茜臉書）

▲陳文茜肺腺癌復發，肝臟還有三顆腫瘤。（圖／翻攝自陳文茜臉書）

陳文茜7日在臉書曬出錄製節目的現場照片，內文寫下「莫忘初心，照常錄影《文茜的世界周報》」，接著引用了知名作家費爾南多佩索亞的名言「 除掉睡眠，人的一輩子只有一萬多天。人與人的不同在於：你是真的活了一萬多天，還是僅僅生活了一天，卻重復了一萬多次。」面對癌魔再度找上門，她仍選擇堅強面對。

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▲陳文茜曬出復工照。（圖／翻攝自陳文茜臉書）

▲陳文茜曬出復工照。（圖／翻攝自陳文茜臉書）

此前，陳文茜遠赴美國波士頓哈佛大學附屬醫院就醫，當時以為病情已經穩下來，結果卻被告知自己得了腎上腺危症，屬於列管病人，必須要隨時帶著急救針，因為很可能臨時需要急救，如果骨折、手術、麻醉都可能導致休克，身體的病況讓她感嘆「我以為的穩定，是活得糊里糊塗，我以為自己去佛羅倫斯是圓夢，其實是冒險。」

陳文茜還被醫師警告，過去使用重量類固醇、可體松的後遺症就是癌症，於是她回台灣馬上就安排了相關檢查，且檢驗出了肺腺癌復發，肝臟也有三個腫瘤，接下來必須進行更進一步的檢查，看看癌細胞是否擴散，她呼籲所有病人慎用類固醇，直言「切勿長期使用，如果一定要使用，一定要慢慢降低劑量」。

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