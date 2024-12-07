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峮峮綁貓耳辮吐舌甜度爆表！　下秒彎腰「炸出事業線」好身材藏不住

顧齊祐／綜合報導

峮峮（吳函峮）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，個性活潑加上外型甜美，深受大批民眾的喜愛。經常在社群平台分享生活日常的她，近日曬出了一組出席活動時的美照，火辣的身材也立刻引發粉絲們暴動。

▲峮峮展現腰部曲線。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）

▲峮峮展現腰部曲線。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）

峮峮近日在Instagram上分享了參加內衣品牌活動的照片。照片中，她穿著白色短袖上衣，內搭黃色小可愛，短版設計露出了腰部曲線，下身則搭配牛仔短裙。她還將頭髮燙捲並編成貓耳朵造型的辮子，甜美度瞬間爆表。貼文中也搭配了周杰倫的歌曲〈可愛女人〉，讓人感受到滿滿的少女感。

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▲峮峮將頭髮編成貓耳造型的辮子。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）

▲峮峮將頭髮編成貓耳造型的辮子。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）

而另外一張照片中，峮峮則站在標有「代言人休息室」的門牌前，吐著舌頭做出搞怪表情，微挺胸的動作意外地露出豐滿的上圍，火辣的身材也讓粉絲們看了都忍不住害羞。

▲峮峮意外地露出豐滿上圍。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）

▲峮峮意外地露出豐滿上圍。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）

一系列美照曝光後，粉絲們也在留言區熱烈回應，紛紛稱讚峮峮是「可愛女人」，並表示「怎麼可以美成這樣」、「峮峮太適合這首歌啦」、「這是仙女嗎」、「圖片和音樂最符合的一個」、「好可愛的表情」。

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