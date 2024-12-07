雪碧整形上癮「恐怖現況曝光」！　後遺症超崩潰：眼睛閉不起來

顧齊祐／綜合報導

雪碧（方祺媛）有「情色教主」封號，以亮麗外貌、直率敢言的作風深受喜愛，她也從不諱言自己多次整形，至今花在手術、醫美的費用甚至將近千萬。近日她就在社群平台分享了她手術後的後遺症，表示自己已經半年眼睛都閉不起來，導致乾眼症，奉勸大家「整形之前真的要好好思考」。

▲雪碧表示自己已經半年眼睛都閉不起來。（圖／翻攝自Facebook／方祺媛）



雪碧昨（6）日在Facebook發文分享，因為自己的容貌焦慮太嚴重，所以為了追求完美，她逼迫醫生幫她做手術，結果不料，提眼肌卻提了太高，導致無法閉眼，她崩潰喊「半年了，眼睛還是閉不上來，導致乾眼症，角膜一直潰瘍破洞」。

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▲雪碧因提眼肌提了太高，導致無法閉眼。（圖／翻攝自Facebook／方祺媛）



雪碧進一步分享了目前的解決方法「現在最後的解決方法，就是睡覺戴眼罩滴眼藥水，等提眼肌自己降下來」。最後她也不忘提醒粉絲們在考慮整形手術時要三思，「整形之前，真的要好好思考不要一時衝動」，以免像她一樣承受不必要的痛苦。

▲雪碧自嘲「睡覺像死不瞑目」。（圖／翻攝自Facebook／方祺媛）



事實上，雪碧早在8月時就曾在社群平台上分享過因提眼肌手術失敗，導致睡覺時無法閉眼的困擾，並自嘲「睡覺像死不瞑目」，還因此嚇壞了不少朋友。她無奈地表示：「每天都是眼睛刺痛滴藥水流眼淚，愛美的代價很大！！」。