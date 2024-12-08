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「懷玉公主」鄭家榆凍齡現身！變金門里長婆　范文芳26年後再合作何潤東

記者蕭采薇／台北報導

影集《不如海邊吹吹風》集結了金獎級主角，不僅有陳柏霖與郭雪芙，更有三位凍齡女神范文芳、鄭家榆、李之勤。何潤東與范文芳時隔26年再度攜手，而曾以《懷玉公主》成為國民女神的鄭家榆，在劇中則飾演細心可愛的「里長婆」。

▲▼《不如海邊吹吹風》邀3位女神級姊姊！范文芳、鄭家榆、李之勤再演台灣影集。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》鄭家榆飾演海風里可愛溫柔的里長婆。（圖／大川大立提供）

何潤東與范文芳曾在1998年合作電影《真心話》，當時分別為男女主角，，卻以全新身份相遇，何潤東升格為最帥導演，范文芳依然是女神級演員，范文芳笑說：「很久沒見，何潤東幾乎沒變，還是一樣帥氣！但這次要聽他的指揮，感覺非常新鮮也很有趣。」

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▲▼《不如海邊吹吹風》邀3位女神級姊姊！范文芳、鄭家榆、李之勤再演台灣影集。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》范文芳飾演頗具手腕的大牌經紀人。（圖／大川大立提供）

范文芳在《不如海邊吹吹風》飾演陳柏霖的經紀人Lily，她透露這次回到台灣拍戲的原因，除了想念台灣，也因為劇本吸引人。此外，她還特別提到，能與何潤東導演合作，對她來說是一種期待：「看到他如何把戲拍得這麼細膩，真的很佩服。」而何潤東則表示：「她的表演反應非常快，有老搭檔的熟悉感，又有全新的火花，真的很享受和她合作的每一場戲。」

▲▼《不如海邊吹吹風》邀3位女神級姊姊！范文芳、鄭家榆、李之勤再演台灣影集。（圖／大川大立提供）

▲李之勤飾演陳柏霖的母親，母子關係微妙。（圖／大川大立提供）

鄭家榆和李之勤則分別帶來截然不同的角色魅力。鄭家榆在劇中飾演細心可愛的「里長婆」，同時也是陳大浯（林柏叡飾）的母親，她不但要協助里民處理各種瑣事，更是老公庹宗華和兒子林柏叡之間的潤滑劑，必須展現內斂卻豐富的情感，何潤東大讚：「她讓這個角色充滿層次感，特別是細膩情感部分。」

▲▼《不如海邊吹吹風》邀3位女神級姊姊！范文芳、鄭家榆、李之勤再演台灣影集。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》庹宗華（右）飾演熱心的里長伯，劇中熱情接待遠道而來的大明星陳柏霖。（圖／大川大立提供）

而李之勤則以她獨特的氣質，完美詮釋了白引默（陳柏霖飾）的母親一角，雖然戲份不多，但每場戲都舉足輕重。《不如海邊吹吹風》影集將於12月14日起，每週六晚間9點在中華電信MOD、Hami Video全網獨家獻映，並在MOD以及AXN（有線系統67台）播出，首週將連續更新4集，於週六與週日晚上9點分別播出兩集。

 

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不如海邊吹吹風, 范文芳, 鄭家榆, 李之勤

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