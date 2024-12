CP查理首度南下攻蛋完售開唱！　惹哭1.3萬粉承諾：高雄我會再回來

記者蕭采薇/台北報導

生涯累積350億次收聽天量、葛萊美入圍肯定CP查理(Charlie Puth)挑戰首度南下開唱!三度登台帶著全新巡迴《Charlie Puth Presents “Something New”》完售站上高雄巨蛋,超過1萬3千名粉絲幸福朝聖,愛上高雄的Charlie Puth在演唱會前與VIP粉絲福利問答時間,就已開心表示:「高雄人很友善很好,絕對會再回來的!」





CP查理開場即一連帶來動感快歌,包括《How Long》、《Attention》瞬間點燃大家的情緒,讓Charlie Puth大喊回應「高雄!很開心跟你們在一起。」而最期待的芭樂情歌串燒一首都沒少,出道成名作《Marvin Gaye》、惹哭大批樂迷的《玩命關頭 7》主題曲《See You Again》等。

在全新Live Band編制與燈光視覺效果加乘下,近100分鐘、超過18首歌曲實力演出,從能量滿滿快歌到自彈自唱情歌,歷年洗腦金曲到經典Cover,充滿驚喜與零負評的表現,成功征服高雄巨蛋全場歌迷。



Charlie Puth首度高雄開唱,他在《Attention》突改歌詞大撩聽眾「round every party in Kaohsiung」、尖叫聲爆棚的《Left and Right》還讓Charlie Puth驚豔歡呼:「高雄,你們看起來超棒的」、「三樓的我有看到你們!你們手機燈就像是北極星。」全方位寵粉無極限。



Charlie Puth更告訴大:家「很謝謝你們來看我的演出,要自在的尖叫,享受音樂,做你自己。」接著SOLO自彈自唱橋段,連續帶來三首招牌金曲《Marvin Gaye》、《Dangerously》及《Left and Right》鋼琴自彈自唱大展音樂才藝,換上白色背心終於來到席捲全台排行《We Don't Talk Anymore》高雄巨蛋秒變KTV包廂,最後在膾炙人口之作連發《One Call Away》、《玩命關頭 7》主題曲《See You Again》掀起另一波高潮,讓到場朝聖的粉絲留下無限感動。