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CP查理首度南下攻蛋完售開唱！　惹哭1.3萬粉承諾：高雄我會再回來

記者蕭采薇／台北報導

生涯累積350億次收聽天量、葛萊美入圍肯定CP查理（Charlie Puth）挑戰首度南下開唱！三度登台帶著全新巡迴《Charlie Puth Presents “Something New”》完售站上高雄巨蛋，超過1萬3千名粉絲幸福朝聖，愛上高雄的Charlie Puth在演唱會前與VIP粉絲福利問答時間，就已開心表示：「高雄人很友善很好，絕對會再回來的！」

▲Charlie Puth（CP查理）高雄巨蛋開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲Charlie Puth（CP查理）高雄巨蛋開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

CP查理開場即一連帶來動感快歌，包括《How Long》、《Attention》瞬間點燃大家的情緒，讓Charlie Puth大喊回應「高雄！很開心跟你們在一起。」而最期待的芭樂情歌串燒一首都沒少，出道成名作《Marvin Gaye》、惹哭大批樂迷的《玩命關頭 7》主題曲《See You Again》等。

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在全新Live Band編制與燈光視覺效果加乘下，近100分鐘、超過18首歌曲實力演出，從能量滿滿快歌到自彈自唱情歌，歷年洗腦金曲到經典Cover，充滿驚喜與零負評的表現，成功征服高雄巨蛋全場歌迷。
 
Charlie Puth首度高雄開唱，他在《Attention》突改歌詞大撩聽眾「round every party in Kaohsiung」、尖叫聲爆棚的《Left and Right》還讓Charlie Puth驚豔歡呼：「高雄，你們看起來超棒的」、「三樓的我有看到你們！你們手機燈就像是北極星。」全方位寵粉無極限。

▲Charlie Puth（CP查理）高雄巨蛋開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲Charlie Puth（CP查理）高雄巨蛋開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

Charlie Puth更告訴大：家「很謝謝你們來看我的演出，要自在的尖叫，享受音樂，做你自己。」接著SOLO自彈自唱橋段，連續帶來三首招牌金曲《Marvin Gaye》、《Dangerously》及《Left and Right》鋼琴自彈自唱大展音樂才藝，換上白色背心終於來到席捲全台排行《We Don't Talk Anymore》高雄巨蛋秒變KTV包廂，最後在膾炙人口之作連發《One Call Away》、《玩命關頭 7》主題曲《See You Again》掀起另一波高潮，讓到場朝聖的粉絲留下無限感動。

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