快訊／瓊瑤「11日花葬」開放粉絲參加　詳細地點曝：送阿姨到人間終點

記者田暐瑋／綜合報導

知名作家瓊瑤在4日辭世，消息讓許多人感到震驚，家屬不舉行公祭，會在簡單的家祭後隨即火化，並選擇用「花葬」走完最後一程，宣布將於11日在陽明山舉行，開放想悼念的粉絲到場參加。

▲瓊瑤（圖／翻攝自Facebook／瓊瑤）

瓊瑤的家屬7日在臉書發文，提到瓊瑤生前最關心的是大家能夠放下沉重的情緒，回歸日常生活，告別式的時間已經確定，將遵照她的遺願，不舉行公祭，而是在簡單的家祭後進行火化，將長眠於陽明山臻善園，安排了花葬儀式，讓粉絲可以送別。

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儀式預計於12月11日上午11點至11點半進行，地點在陽明山臻善園花葬區，也呼籲到場粉絲不要攜帶祭品、香火或花束，「阿姨知道你們有太多的不捨，太多來不及對她說的話。所以當她花葬時你們可以到此地送阿姨到人間的終點，並祝福她開啟新的旅程。」

瓊瑤臉書全文：

阿姨最親愛的朋友們，

希望你們已慢慢的放下了沉重的情緒，回歸日常的生活。

這是阿姨生前最掛心你們的事。

目前告別式的時間已定。遵囑 我們不舉行公祭，會在簡單的家祭後隨即火化，而後阿姨將長眠於陽明山臻善園。

阿姨知道你們有太多的不捨，太多來不及對她說的話。

所以當她花葬時你們可以到此地送阿姨到人間的終點，

並祝福她開啟新的旅程。

想要前來的朋友們，煩請詳讀以下

1，時間：2024/12/11 11:00am～11:30am（根據火化時間，只能估計）

2，地点：陽明山臻善園花葬區。

3，請勿帶任何祭品，香火。花束。（園區規定）

4，我們會為大家準備可以獻給阿姨的心意。

5，因恐當日人群眾多，大家務必注意安全，保持當地環境清潔，

離開時也還給大地一片乾乾淨淨。

*再次提醒，網路各種不實資訊，大家請理性判斷，勿與之起舞。

有關阿姨的任何相關資訊，日後還是會在此公佈。

祝願大家身心安康，繼續前行！

家屬 謹上 2024/12/07 1：40am