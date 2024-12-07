70歲阿基師去年大車禍撞翻　久違露面仍堅持騎車

記者葉文正／台北報導

知名廚師阿基師今天參加《瓜田冠軍的誕生》記者會，並擔任評審。久違沒有露面的他，今天說話聲音依然中氣宏亮，不過他被爆去年騎車曾發生車禍，被女騎士撞倒後，身上多處擦挫傷，但70歲的他仍堅持騎車上班。

▲阿基師車禍後露面看起來依然健康。（圖／記者葉文正攝）

阿基師今天參加節目錄影，並中氣十足說：「一切都在運籌帷幄當中，幫助大家把節目作好。」

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▲阿基師與王彩樺同台。（圖／記者葉文正攝）

而高齡70的他，雖然可以用敬老卡搭捷運，但他仍堅持騎摩托車上班，今天也是，談到去年那場車禍，他餘悸猶存，「去年那時候，我其實騎得很慢，但對方騎得很快，突然衝出來，就發生車禍，我翻滾後，趕緊去看對方那個小妹妹的情況，希望她不要破相，現在都沒事了，丹田依然很渾厚，想給大家吃好料吃健康。」還大吼：「我們晚上都錄到2點好不好！」讓許富凱大呼，沒有沒有，我們想要早點休息。

▲阿基師仍騎車上班。（圖／記者葉文正攝）

阿基師也說，現在膝蓋都好了，皮肉傷而已，雖然大家都勸他不要再騎車上班了，但他說：「叫我不要騎車上班我怎麼辦？搭捷運？不要啦，反正我定期檢查都ok，這樣就好了，還是騎車方便。」

據了解，阿基師目前仍在福容大飯店服務，假日為了公務，也都會從台北市大同區騎車到淡水福容飯店視察，雖然孫子都已經國中了，他對於騎車仍是樂此不疲。