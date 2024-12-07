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李佳穎孕期掉出拳頭大血塊　「以為小孩沒了」泛淚：謝謝你抓住媽媽

記者蕭采薇／台北報導

李佳穎2023年與交往8個月的小9歲男友「阿力」結婚，上個月初順利生下兒子，還沒出月子中心，李佳穎7日就現身公益活動，呼籲重視兒童心理健康。提到懷孕過程曾兩度大出血，李佳穎說到眼眶含淚，哽咽表示：「我有一直跟兒子講話，謝謝他很聽話的抓緊媽媽，對他是滿滿感謝。」

▲李佳穎聊到小孩哽咽。（圖／記者蕭采薇攝）

▲李佳穎聊到小孩時，忍不住紅了眼框。（圖／記者蕭采薇攝）

41歲的李佳穎求子路相當艱辛，先前就經過9次取卵手術，好不容易順利懷孕，過程中卻發生兩次大出血。其中一次是和老公去日本玩的時候，當時兩人有先詢問醫生，確定胎兒狀況才出發，沒想到在當地卻突然從陰道掉出拳頭大的血塊，李佳穎說：「那時候真的以為小孩留不住了。」

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李佳穎透露，自己在懷孕時是吃全餐，當時堅持自然產，兒子在她懷孕26周就轉正位了，「我原本決定自然產，最後是在38周又5天生產。兒子他一直都很乖，但生產的時候沒有這麼順利，大概躺了一天。」此外寶寶也對催生藥有點反應不良，胎心音有點下降，醫生的建議把催生藥停掉。她回憶說：「在待產床上完全睡不著，一直問老公寶寶心跳多少，大概平均五分鐘問一次。」

▲李佳穎發文。（圖／翻攝自李佳穎IG）

▲李佳穎上個月生下兒子「又又」。（圖／翻攝自李佳穎IG）

李佳穎表示，目前打算自己帶，不請保姆，這兩天會以小孩為主，工作可能就先暫緩。她說：「我現在終於知道媽媽很偉大，你不知道自己可以這麼勇敢，這麼能忍痛，很多人都說生小孩是這輩子最痛的，但我覺得生理的疼痛不算什麼，心理上面的堅強更巨大，我現在已經是2.0版的李佳穎。」

▲▼李佳穎。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）

▲李佳穎透露懷孕前後胖了16公斤。（圖／翻攝自李佳穎IG）

李佳穎也坦言，先前備孕時胖了8公斤，懷孕時又胖了8公斤，最後多了16公斤肉在身上，「結果生完後兩天只瘦了1.5公斤，連醫生看到都不敢多說話。不過開始餵母乳後就瘦很快，現在54，想回到47、46公斤，這樣在鏡頭上會比較好看。」

 

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