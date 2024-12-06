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「周杰倫MV女主角」現身大巨蛋！　陷回憶殺感動喊：眼淚失守

記者王靖淳／綜合報導

天王周杰倫（周董）昨（5）日在台北大巨蛋舉辦演唱會，全場不只吸引3.8萬歌迷湧入，不少藝人都到場朝聖。曾參與周杰倫〈跨時代〉MV拍攝的女星王心恬，透過臉書發文寫下看完演唱會的感想，除了坦言腦中浮現單純時光的回憶之外，同時也感動表示：「眼淚完全失守，真的是崩潰。」

▲▼王心恬。（圖／翻攝自Facebook／王心恬CandyWang）

▲王心恬自稱是周杰倫「骨灰粉」。（圖／翻攝自Facebook／王心恬CandyWang）

王心恬透露，在演唱會的某一段，當大螢幕上播放周杰倫的回顧影片時，她眼淚瞬間失控。她回憶起自己高中時，都會到處搜集飲料杯和其他物品來換取耶誕演唱會門票，為的就是想一睹天王的魅力。隨著回憶湧現，王心恬提到，當她大學畢業後，有天突然接到周杰倫的電話，得知將參與他的MV拍攝，當時她激動地開心尖叫，表示心情完全像個迷妹。

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▲▼王心恬

▲王心恬認為周杰倫演唱會很震撼。（圖／翻攝自Facebook／王心恬CandyWang）

王心恬表示，對她而言，這樣的機會彷彿是個充滿夢幻色彩的劇本。然而，隨著年齡增長與工作壓力的積累，曾經的迷戀漸漸淡去，不過她坦言，在昨天的演唱會上，那些單純的時光回憶再次湧現，讓她再度陷入崩潰情緒，「長大後，因為工作壓力也沒再這麼迷戀，但直到今天看到這些，單純時光的回憶湧現，真的是崩潰。」

▲▼王心恬。（圖／翻攝自Facebook／王心恬CandyWang）

▲王心恬朝聖周杰倫演唱會。（圖／翻攝自Facebook／王心恬CandyWang）

王心恬進一步提到，自己是周杰倫的「骨灰粉」，甚至能倒背歌曲〈娘子〉的歌詞，表達對周杰倫音樂的深厚情感。最後，她感慨說道，大巨蛋的演唱會讓她深受震撼，並感謝自己能活在這個有周杰倫的世代，「感謝活在一個有周杰倫的世代，骨灰粉我真的是連娘子這首歌都可以倒著背～重點是，大巨蛋真的太震撼。」

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周杰倫, 王心恬, 演唱會

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