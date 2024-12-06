吳佩慈不忍開告！　紀曉波嚴正聲明「沒遭FBI通緝」駁傳聞

記者蔡宜芳／綜合報導

女星吳佩慈和香港富商紀曉波交往並育有四名子女，近年鮮少露面的她，因為男方捲入財務風波，變得更加低調。而紀曉波先前曾被媒體爆料「遭FBI通緝」，對此，他與吳佩慈於6日聯合發佈律師聲明，澄清絕無此事。

▲吳佩慈與紀曉波交往後鮮少露面。（圖／翻攝自吳佩慈IG、微博）

吳佩慈和紀曉波透過聲明表示，先前《鏡週刊》發佈的「吳佩慈孩子的爸遭FBI通緝」、「吳佩慈男友紀曉波遭FBI通緝」等報導，都是虛假消息，強調「紀曉波沒有遭FBI通緝」，指出相關報導已經嚴重損害了紀曉波和吳佩慈的名譽，將透過法律手段究責。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲紀曉波、吳佩慈律師聲明。（圖／翻攝自Instagram／pace_wu）

【紀曉波、吳佩慈律師聲明】

代當事人紀曉波、吳佩慈委託，聲明如下：

一、精鏡傳媒股份有限公司於2024年12月04日出版之鏡周刊NO. 427及於同日臺北時間05時28分在官方全球資訊網發布刊登之『吳佩慈孩子的爸遭FBI通緝』、『吳佩慈男友紀曉波遭FBI通緝』等報導，係屬子虛烏有、憑空杜撰之不實報導，事實上，紀曉波沒有遭FBI通緝。

二、上揭不實報導已嚴重侵害紀曉波、吳佩慈之名譽，又多家知名網路媒體後續並引用轉載上揭不實報導，相關外溢效應已使紀曉波、吳佩慈之名譽承受更為重大之損害，難以回復。

三、本律師已受紀曉波、吳佩慈正式委任，除以本聲明外，並另以正式書面發函促請精鏡傳媒股份有限公司下架所有不實報導之全文並予以聲明更正，後續並將對精鏡傳媒股份有限公司予以究責，決不寬貸。

四、請精鏡傳媒股份有限公司以外之媒體朋友，勿再引用上揭不實報導據以轉載，若已誤為引用轉載之媒體朋友，亦請立即下架相關引用轉載之報導。