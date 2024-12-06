54歲葉全真遊日「全素顏無偽裝」大嗑蛋包飯　真實膚況全洩露！

記者顧齊祐／綜合報導

54歲女星葉全真以電視劇《台灣霹靂火》、《台灣龍捲風》打響知名度，平時除了會透過社群記錄生活之外，同時也不吝嗇與粉絲分享日常。近日她就驚喜地在Threads曬出了素顏的美照，令網友們都驚呼「真的是本人！」。

▲葉全真以電視劇《台灣霹靂火》、《台灣龍捲風》打響知名度。（圖／翻攝自Threads／elsie_yeh0912）



葉全真昨（5）日，在Threads上分享她前往日本旅遊的照片。照片中，她穿著黑色上衣配上灰色外套，將一頭長髮放下，並且全素顏入鏡。可以看到她的肌膚相當光滑，幾乎看不出什麼瑕疵，模樣彷彿凍齡。葉全真同時也用雙手端著一盤幾乎跟臉一樣大的蛋包飯，開心地張大嘴巴，臉蛋與食物對比顯得相當小巧。

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▲葉全真端著一盤幾乎跟臉一樣大的蛋包飯。（圖／翻攝自Threads／elsie_yeh0912）



葉全真也配文分享道「落地日本後第一餐～大阪的正宗蛋包飯元祖『北極星』！蛋皮Q、嫩、香，將軟糯的章魚炒飯，包裹得又圓又飽滿，搭配明太子淋醬⋯真是讓人一口接一口！待盤底朝天時，才察覺已飽到咽喉口⋯宵夜場拉麵，不囉嗦，三分鐘完食」。

▲葉全真分享她前往日本旅遊的照片。（圖／翻攝自Threads／elsie_yeh0912）



照片曝光後，立刻引發網友熱議，紛紛留言表示「真的是葉全真…」、「一看以為是葉全真 看首頁真的是本人」、「果然是女神」、「小姐一點都沒變耶」、「看第一張圖想說這人好像某個女藝人，結果還真的是」。