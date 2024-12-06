中山美穗曾被譽「日本無嫁之寶」　金城武：追不到她會很挫敗

▲日本知名女星中山美穗今（6）日驚爆過世，享年54歲。（圖／翻攝IG／MIHO NAKAYAMA）

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日本知名女星中山美穗今（6）日驚爆過世，享年54歲。中山美穗過去有「日本第一美女」封號，未結婚前還被媒體稱是「無嫁之寶」。她15歲那年以偶像身份出道，後來是日本最具代表性的歌影兩棲藝人之一，並在2種身份都拿下可觀成績。尤其25歲出演經典電影《情書》一舉紅遍亞洲，成為無數觀眾的螢幕初戀。30歲那年她與金城武合拍日劇《兩千年之戀》，金城武受訪時還坦承拍戲過程中對她心動不已，還開玩笑表示追不到中山美穗是他「入行以來最大的挫敗」，不過隨即正色表示，如果自己和劇情一般以其他身分在現實生活中與中山美穗相遇，「一定會愛上她，並且會展開追求！」

中山美穗生於1970年，父母在秋田縣經營自家的義大利餐廳，但在她3歲時便離異。後來，她中學1年級就被星探挖掘成為模特兒，並在1985年以15歲之齡出道成為偶像藝人，也因此並未從高中畢業。不過中山美穗出道後發展十分順遂，曾與工藤靜香、南野陽子和淺香唯並稱80年代後半「女性偶像四天后」。1995年更因為參演電影《情書》，以其中明淨空靈的形象，被譽「日本第一美女」。

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中山美穗擁有8張冠軍單曲專輯，2張百萬單曲專輯，其中由日本名作曲家織田哲郎操刀的《世界中の誰よりきっと》，發售20天銷售量衝破100萬張，並在Oricon年度單曲榜上售出了183萬張，刷新了當時女歌手的單曲銷售紀錄。此外，中山美穗更以生涯專輯總銷量「1497萬張」在80年代出道女偶像中僅次於松田聖子、中森明菜與工藤靜香，在歷代女偶像中排名前10。

▲中山美穗一直到近年仍然時常參與演唱活動。（圖／翻攝IG／MIHO NAKAYAMA）

在演藝事業方面，中山美穗出道以來戲約不斷，早年多以甜美清純的少女形象出現在螢幕上，並且很快就開始在電視劇中擔當主演。日本演藝圈中曾一度流傳「男木村女中山」的佳話，便是指她當年曾多次主演日本富士電視台王牌時段「月九」（周一晚九點播出）電視劇，次數近乎可與木村拓哉匹敵。此外，她也是唯一一個能夠橫跨80、90和00年代達成平均收視率20%紀錄的電視劇女演員。2000年與金城武合拍《兩千年之戀》時，更是煞到男神金城武，讓他在受訪時不惜開玩笑般放話，「追不到中山美穗是入行以來最大的挫敗」，金城武還表示，如果自己以其他身分在現實生活中與中山美穗相遇，一定會愛上她，並且展開追求。

而她演藝生涯最知名的里程碑，便是25歲那年出演了導演岩井俊二的經典電影《情書》，成為日本純愛電影的代名詞。而她也憑藉片中1人分飾2角的出色演技，獲得第20屆日本報知電影獎最優秀女主角賞、第38屆日本電影藍絲帶女主角賞。而她在北海道小樽的細雪中仰頭望天的一幕，也以空靈澄澈的色彩，成為無數影迷心目中愛情最純粹的模樣。

▲中山美穗演藝生涯最知名的里程碑，便是25歲那年出演了導演岩井俊二的經典電影《情書》，成為日本純愛電影的代名詞。（圖／翻攝高先電影院）

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