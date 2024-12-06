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中山美穗陳屍浴缸「無外傷痕跡」！　離婚遭控棄子：每天都很痛苦

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星中山美穗6日中午過後被發現陳屍家中浴缸，經紀公司人員火速通報急救人員，然而醫師趕至現場確認已經身亡。最新消息透露，她沒有外傷痕跡，詳細死因警方還在調查中。

▲▼中山美穗陳屍家中浴缸，沒有外傷痕跡。（圖／翻攝自IG）

▲中山美穗陳屍家中浴缸，沒有外傷痕跡。（圖／翻攝自IG）

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中山美穗的死訊衝擊全日本。她14歲就出道演藝圈，從偶像歌手變成影壇女神，《情書》是她的經典代表作之一。而她私下的感情經歷波折重重，也曾吐露離婚後「心每天都在痛」。

▲▼中山美穗陳屍家中浴缸，沒有外傷痕跡。（圖／翻攝自IG）

▲中山美穗《情書》成為自身電影代表作。（圖／翻攝自IG）

據《週刊文春》3月刊登的報導，中山美穗2002年與辻仁成結婚後，為了讓孩子在不受父母明星身份影響，搬到巴黎生活，並且專心育兒，然而生育孩子10年後，兩人還是走向離婚。

當時，中山美穗遭日本媒體稱放棄了監護權，「拋棄孩子」，這樣的批評令她深受打擊。其實事實並非如此。當時根據法國法律，離婚後父母雙方皆可擁有監護權，但是在日本辦理離婚，依據日本法律，監護權只能由其中一方擁有，她最終選擇將監護權讓給辻仁成。她2014年藉由在雜誌的隨筆連載解釋此事，並透露自己的心聲：「法律上我失去了對孩子的權利，但我告訴自己，在與兒子的關係中，我作為母親的身份永遠不會改變，因此選擇讓出監護權。此外，這也是辻答應離婚的條件。」

讓出監護權的中山美穗，曾在連載吐露：「我最大的心願是兒子的幸福。想到曾經讓他感到孤單，我每天都很痛苦。未來他即將步入青春期，無論是細微的情緒變化還是其他一切，我都希望能完全接納並支持他。」不料她如今驟然離世，給眾人的衝擊難以想像。

▲▼中山美穗陳屍家中浴缸，沒有外傷痕跡。（圖／翻攝自IG）

▲中山美穗離婚將扶養權讓給前夫，曾在連載隨筆吐露「我每天都很痛苦」。（圖／翻攝自IG）

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