韓佳人同框失散弟金桐俊「當晚出事」！　笑揭住院內幕：見分身會死

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓女星韓佳人近期在個人YouTube頻道上，首度同框與自己外貌神似的男星金桐俊，引發網友熱議。不過她昨（5日）在頻道最新影片中，自曝剛與對方見完面，就身體不適住進醫院，她也開玩笑表示：「本來見到自己的分身會死的，但因為2個人性別不一樣，所以以生病收場。」

▲韓佳人因身體不適住院。（圖／翻攝自YouTube／자유부인 한가인）



韓佳人透露，她在與金桐俊見完面的那天晚上，突然出現了暈眩症狀，而且隨著症狀加劇，到後來連站立都有困難、也吃不下飯，因而住院接受檢查與治療。在談到自己生病的原因時，她則以都市傳說自嘲，笑稱這是她「見到分身」的後果。

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▲韓佳人同框金桐俊，高相似度引發熱議。（圖／翻攝自金桐俊IG、韓佳人YouTube）



然而韓佳人也隨即澄清，暈眩症其實是她長期以來的老毛病，她過去以為這是耳石脫落的後遺症，不過在接受檢查後，才得知自己患有「姿勢性低血壓」，因此常在站立時感到暈眩。不過最後她仍不忘留言開玩笑：「如果走在路上看到與自己相似的人，請立刻逃跑。」笑翻一眾網友。

其實金桐俊從出道起，就被認為五官與韓佳人非常相似，2人近期首度合體拍YouTube節目，讓韓佳人驚呼：「像是跟失散十多年的弟弟一起吃飯，感覺好微妙。」節目中2人也大玩換臉APP，不料卻因為長得太像，不僅本人分不清換臉前後的差別，工作人員也傻眼直呼：「這是換了嗎？你說這是已經換了？」

▼韓佳人YouTube影片。（翻攝自YouTube／자유부인 한가인。如遭刪除請見諒）

