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昆凌全場最美！鏡頭一照「白到發光」…帶90歲神秘嘉賓看周杰倫開唱

記者陳芊秀／綜合報導

音樂天王周杰倫首日台北大巨蛋演唱會評價出爐，壓倒性好評橫掃各大社群網站，而坐在台下的妻子昆凌，鏡頭一照美麗身影驚豔全場，網友輪番稱讚「好正，白到發光」。

▲▼昆凌現身老公周杰倫演唱會，美麗身影被讚爆。（圖／翻攝自IG）

▲昆凌現身老公周杰倫演唱會，美麗身影被讚爆。（圖／翻攝自IG）

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昆凌身穿黑色無袖洋裝，展現時尚優雅的風采，胸前的鏤空設計增添了幾分性感，搭配自然長捲髮，整個人自帶光芒。她與婆婆葉惠美、台語天后江蕙坐在台下，被現場攝影機直接一照，全無濾鏡之下完全顯露真實顏值。

隨後昆凌在限動曬照，原來她還帶著90歲高齡的爺爺一同來看老公周杰倫的首場大巨蛋演唱會，爺爺身穿格紋西裝，留著灰白落腮鬍，滿面笑容。她限動Tag老公「跟grandpa一起見證破蛋」，而周杰倫也在限動曬夫妻合照放閃。

▲▼昆凌現身老公周杰倫演唱會，美麗身影被讚爆。（圖／翻攝自IG）

▲周杰倫曬昆凌美照，夫妻同框相當甜蜜。（圖／翻攝自IG）

網友則是在Threads輪番發文稱讚「昆凌是人類嗎！也太美」、「昆凌好美」、「昆凌真的好漂亮！今天好養眼」、「昆凌這是什麼盛世美顏」、「赤仙女下凡嗎？昆凌真的太太大美了！鏡頭一帶到全場驚艷」。有歌迷將現場一瞬照到昆凌的畫面上傳網路，眾人回應「之前覺得昆凌賺到，現在覺得周賺到」、「明明沒幾秒的畫面，我看了好幾分鐘」。

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