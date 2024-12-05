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孔劉讚「獨裁總統朴正熙很帥」言論被挖出罵翻！　本人親自回擊了

記者劉宛欣／綜合報導

南韓總統尹錫悅宣布戒嚴後數小時解嚴，引發巨大風波且面臨國會彈劾，各界評價也相當負面。在各種討論聲浪中，有網友挖出了演員孔劉過去在受訪時，曾提到「獨裁政權」的前總統朴正熙「最帥」的言論，他因此飽受批評，近日為了新作《一箱情緣》勤跑宣傳，5日他受訪時便正面回應了此事，直言「那是20年前我思考不夠成熟的時候」。

▲孔劉過去言論被翻出批評。（圖／翻攝自孔劉Instagram）

▲孔劉過去言論被翻出批評。（圖／翻攝自孔劉Instagram）

根據韓媒報導，孔劉5日受訪時，被問到他在2005年在一次的雜誌訪問中，提起認為最帥的人是誰，他當時回答「我的父親、麥可喬丹、朴正熙」，他對此解釋「那是在20年前，我20幾歲，對演藝圈一無所知的時候」，他接著表示：「當時我思考得不夠深刻，那是我第一次進行的書面訪問，當時的我還很年輕，思考不如現在周全。」

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▲孔劉過去言論被翻出批評。（圖／翻攝自孔劉Instagram）

▲孔劉受訪直球回應外界批評。（圖／翻攝自孔劉Instagram）

孔劉無奈表示：「我覺得自己被拿來政治炒作了，我從來沒有透過任何形式表達過我的政治立場和看法，但這些話被解釋和附加了很多不同的詮釋，變成某種政治標籤，這讓我感到不舒服。」他還補充說：「但我根本不是像他們說的那樣，所以我認為不需要做出回應。」但他也認為20年前受訪時自己發言的確不夠謹慎，確實讓人感到不適，甚至誤解他。

對於往年的發言被挖出，孔劉強調：「我並沒有帶著錯誤的道德觀念過生活。在戒嚴事件發生時，我也像其他人一樣，帶著焦慮和憤怒的心情看直播。」稱讚朴正熙很帥的發言，對他而言就是一個失誤、小插曲，提起這次的戒嚴風波，他表示「這些事像是電影中的荒誕情節，實在是難以想像居然實際發生，我也跟其他人一樣焦慮到失眠，直到戒嚴解除之前，我都睡不著」。

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孔劉, 尹錫悅, 戒嚴, 解嚴

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