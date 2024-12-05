周杰倫超有心！　為大巨蛋開唱砸2.5億...背後驚人內幕曝光

記者蔡琛儀／台北報導

天王周杰倫（周董）今晚在台北大巨蛋開唱，也是他睽違7年在台北的個人演出，唱完〈花海〉，後，他笑問：「老歌迷在哪讓我看一看？」並說：「這麼久沒有回來唱歌，就來首老歌吧，我記得在西門町簽唱會很多老歌迷簽唱會就喜歡合唱這首歌，〈安靜〉！」讓歌迷再度陷入瘋狂。

▲周杰倫在大巨蛋氣勢開唱。（圖／杰威爾音樂提供）

事實上，為了將「嘉年華」整套演出搬進大巨蛋場館，主辦單位做了不少調整，包括硬體設計上左右舞台的延伸，使舞台面寬達到132公尺，是「嘉年華」巡演有史以來最寬的舞台。搭配五片1000吋巨大螢幕，再從大巨蛋屋頂垂吊的一顆直徑3公尺的銀色鏡球，隨歌曲氛圍投射奪目光彩。

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而大巨蛋場也是「嘉年華」巡演史上最多特效的一次，除了環場彩條特效呼應歌曲的節奏，還有「炸水」與「煙火」齊發，呈現的水火交融效果，震撼歌迷視覺，舞者與特技人員更增加至44位，現場工作人員多達1400人，再再刷新紀錄。

▲周杰倫為了大巨蛋耗資2.5億元，相當驚人。（圖／杰威爾提供）

此外，演唱會自11月23日工作人員進場搭台、至演出結束後再拆卸舞台，共租用大巨蛋20天的時間，工程浩大，讓總成本高達2.5億元以上，票房則約6.6億元，足見天王魅力。