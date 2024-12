周杰倫蟬聯6年「最多串流數歌手」！　BTS攻占臺灣2024歌曲榜

記者蔡宜芳/台北報導

音訊串流領導平台Spotify公開臺灣聽眾2024年的聆聽偏好,揭曉最多串流收聽次數的歌手、歌曲及專輯。其中,周杰倫、林俊傑及陳奕迅持續受到全球華語流行音樂粉絲的喜愛,而理想混蛋與派偉俊等新一代臺灣歌手也在臺灣年度回顧榜單上名列前茅!

▲Spotify 2024年度排行揭曉。(圖/Spotify提供)

華語流行音樂持續與全世界聽眾產生連結,甚至觸及奈及利亞、埃及、愛沙尼亞及更多全新市場。2024年在全球最多串流收聽次數華語流行歌手榜單中引領風潮的歌手包含第一名的周杰倫,以及第二名林俊傑、第三名陳奕迅、第五名鄧紫棋、第六名五月天、第七名張學友。此外,周興哲與告五人等新世代才華歌手也榜上有名,分別名列第四與第十名。

今年度Spotify全球最多串流收聽次數華語流行歌曲排行榜反映了多元的歌聲和故事與全球粉絲產生共鳴。第一名為〈我會等〉,第二名為菲道爾Firdhaus及DIOR大穎的爆紅作品〈在加納共和國離婚〉。周杰倫的〈擱淺〉、〈晴天〉以及與阿信合作的〈說好不哭〉持續受到喜愛,分別名列第五、七與十名。新一代的歌手也持續嶄露頭角,包含理想混蛋的〈離開的一路上〉名列第四,韋禮安的〈如果可以〉位居第六。

▲周杰倫榮登全球串留收聽次數最多的華語歌手冠軍。(圖/Spotify提供)

周杰倫連續第六年再度蟬聯臺灣最多串流收聽次數歌手。近年引起轟動的新生代樂團理想混蛋更在2024年度回顧眾多榜單中佔有一席之地,分別於臺灣最多串流收聽次數在地歌手中名列第二、臺灣最多串流收聽次數團體名列第五。〈離開的一路上〉更榮獲臺灣最多串流收聽次數歌曲第二名,而《半熟理想》則是臺灣最多串流收聽次數專輯第七名。

2024年也見證了排行榜上名列前茅的新生代歌手所帶來的突破,展現新世代粉絲的力量,為華語流行音樂持續帶來變化與新鮮活力。派偉俊登上臺灣最多串流收聽次數在地歌手第七名,〈I Hate Myself Sometimes〉及〈3am - Demo Ver.〉分別名列臺灣最多串流收聽次數在地歌手歌曲第三及第七名。JOYCE就以斯深植人心的〈都是 weather 你〉名列臺灣最多串流收聽次數在地歌手歌曲第六名及最Hit華語榜歌單最多串流收聽次數歌曲第三名。近年竄紅的兩組樂團美秀集團與麋先生亦是首次入榜,分別為臺灣最多串流收聽次數在地團體第八及第十名。

▲周杰倫蟬聯6年在臺串流次數最多在地歌手。(圖/Spotify提供)

來自世界各地的音樂也受到臺灣聽眾的高度喜愛,Taylor Swift是2024年臺灣最多串流收聽次數歌手第二名,而在排行榜中更包含多組K-Pop歌手,包含第三名SEVENTEEN、第四名(G)I-DLE、第五名NewJeans、第六名aespa、第八名V及第十名LE SSERAFIM。BTS防彈少年團成員更攻佔臺灣最多串流收聽次數歌曲排行,V的〈Love Me Again〉及〈FRI(END)S〉分別名列第一、第四名;Jin的〈The Astronaut〉、Jung Kook的〈Seven (feat. Latto) 〉、Jimin的〈Who〉則分別登上第五、六、七名。而全新K-Pop團體ILLIT更憑藉動聽歌曲〈Magnetic〉奪下臺灣最多串流收聽次數歌曲第三名。

▲在「臺灣最多串流收聽次數歌曲」榜單中,BTS成員的歌曲就佔了一半。(圖/Spotify提供)

Spotify亞洲區音樂總監Kossy Ng表示:「臺灣市場的熱情相當令人驚豔。無論是新生代的歌聲,或是為許多人帶來生活配樂、持續受到粉絲愛戴的歌手,音樂人總是尋找著與歌迷更深入連結的方式。這就是為何Spotify年度回顧不僅能反映定義這一年度的音樂趨勢,更能夠歡慶粉絲為喜愛的歌手所做的一切——從推動歌手發展,到影響整個曲風的持續成長。」

作為2024年度於Spotify年度回顧排行榜上展現重大突破的華語流行樂團,理想混蛋分享道:「感謝Spotify上的粉絲對我們的支持,讓我們在今年的年度回顧上取得好成績。希望2025年我們可以繼續陪伴大家,如果我們也出現在你的年度回顧上的話,記得轉發並標記我們!」

【Spotify 2024 年度回顧全球華語流行音樂榜單】

全球最多串流收聽次數華語流行歌手

1.周杰倫

2.林俊傑

3.陳奕迅

4.周興哲

5.鄧紫棋

6.五月天

7.張學友

8.張哲瀚

9.任然

10.告五人

全球最多串流收聽次數華語流行歌曲

1.承桓〈我會等〉

2.Firdhaus、DIOR 大穎〈在加納共和國離婚〉

3.盧盧快閉嘴〈字字句句〉

4.理想混蛋〈離開的一路上〉

5.周杰倫〈擱淺〉

6.韋禮安〈如果可以〉

7.周杰倫〈晴天〉

8.承桓〈總會有人 (男版)〉

9.永彬、effie〈No Reason〉

10.周杰倫、五月天 阿信〈說好不哭〉

最Hit華語榜歌單最多串流收聽次數歌曲

1.理想混蛋〈離開的一路上〉

2.Firdhaus、DIOR 大穎〈在加納共和國離婚〉

3.JOYCE 就以斯〈都是weather你〉

4.派偉俊、李浩瑋〈I Hate Myself Sometimes〉

5.承桓〈總會有人 (男版)〉

【Spotify 2024 臺灣年度回顧榜單】

臺灣最多串流收聽次數歌手

1.周杰倫

2.Taylor Swift

3.SEVENTEEN

4.(G)I-DLE

5.NewJeans

6.aespa

7.理想混蛋

8.V

9.林俊傑

10.LE SSERAFIM

臺灣最多串流收聽次數團體

1.SEVENTEEN

2.(G)I-DLE

3.NewJeans

4.aespa

5.理想混蛋

6.LE SSERAFIM

7.告五人

8.YOASOBI

9.五月天

10.BTS 防彈少年團

臺灣最多串流收聽次數歌曲

1.V〈Love Me Again〉

2.理想混蛋〈離開的一路上〉

3.ILLIT〈Magnetic〉

4.V〈FRI(END)S〉

5.Jin〈The Astronaut〉

6.Jung Kook〈Seven (feat. Latto) 〉

7.Jimin〈Who〉

8.Firdhaus、DIOR 大穎〈在加納共和國離婚〉

9.承桓〈我會等〉

10.Taylor Swift〈Cruel Summer〉

臺灣最多串流收聽次數專輯

1.Jung Kook《GOLDEN》

2.SEVENTEEN《SEVENTEEN BEST ALBUM '17 IS RIGHT HERE'》

3.Taylor Swift《THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY》

4.(G)I-DLE《2》

5.aespa《Armageddon - The 1st Album》

6.Jimin《MUSE》

7.理想混蛋《半熟理想》

8.周杰倫《11月的蕭邦》

9.Taylor Swift《Lover》

10.高爾宣《#osnrap》

臺灣最多串流收聽次數在地歌手

1.周杰倫

2.理想混蛋

3.周興哲

4.告五人

5.五月天

6.高爾宣

7.派偉俊

8.蔡依林

9.張惠妹

10.蘇打綠

臺灣最多串流收聽次數在地團體

1.理想混蛋

2.告五人

3.五月天

4.蘇打綠

5.茄子蛋

6.玖壹壹

7.動力火車

8.美秀集團

9.草東沒有派對

10.麋先生

臺灣最多串流收聽次數在地歌手歌曲

1.理想混蛋〈離開的一路上〉

2.理想混蛋〈不是因為天氣晴朗才愛你〉

3.派偉俊〈I Hate Myself Sometimes〉

4.邱軍〈運轉人生〉

5.周杰倫〈擱淺〉

6.JOYCE 就以斯〈都是 weather 你〉

7.派偉俊〈3am - Demo Ver. 〉

8.韋禮安〈如果可以〉

9.高爾宣〈Without You〉

10.顏人中〈有些〉

臺灣最受歡迎 Podcast 節目

1.百靈果 News

2.唐陽雞酒屋

3.Gooaye 股癌

4.好味小姐開束縛我還你原形

5.跳脫 Do 式圈

6.呱吉

7.台灣通勤第一品牌

8.博音

9.大人的 Small Talk

10.山姆書書

【Spotify 2024 全球年度回顧榜單】

全球最多串流收聽次數歌手

1.Taylor Swift

2.The Weeknd

3.Bad Bunny

4.Drake

5.Billie Eilish

6.Travis Scott

7.Peso Pluma

8.Kanye West

9.Ariana Grande

10.Feid

全球最多串流收聽次數歌曲

1.Sabrina Carpenter〈Espresso〉

2.Benson Boone〈Beautiful Things〉

3.Billie Eilish〈BIRDS OF A FEATHER〉

4.FloyyMenor〈Gata Only〉

5.Teddy Swims〈Lose Control〉

6.Djo〈End of Beginning〉

7.Hozier〈Too Sweet〉

8.The Weeknd〈One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose Depp) 〉

9.Taylor Swift〈Cruel Summer〉

10.Lady Gaga〈Die With A Smile〉