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張軒睿、韓寧確認戀愛關係！　「前女友出現攪局」驚變三人行

記者黃庠棻／台北報導

由張軒睿、韓寧、陳語安主演的都會愛情電視劇《不愛，愛》，描述現代人在「愛無能」世代中重新尋找學習愛人的能力，播出後大獲迴響，本週播出7、8集，志豪（張軒睿飾）和佳兒（韓寧飾）迎來甜點店開幕。開心之際兩人私下打鬧，情不自禁志豪親了佳兒嘴邊的奶油，接吻之際，卻被志豪初戀情人莫蕾（陳語安飾）撞見。

▲《不愛，愛》由張軒睿、韓寧、陳語安主演。（圖／良人行、東森電視提供）

▲《不愛，愛》由張軒睿、韓寧、陳語安主演。（圖／良人行、東森電視提供）

志豪和佳兒確定交往關係，卻漸漸展現控制欲，讓女方心生不滿。兩人產生矛盾之際，莫蕾藉機陪伴佳兒，看著現任女友和初戀女友成為閨蜜，志豪頓時覺得傻眼，而陳語安受訪時也揣摩莫蕾的心境，嘴上說著「無所謂，怎樣都無所謂，內心卻一把火！」

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《不愛，愛》的演員們私下感情都很好，常會互相開玩笑，演到親親橋段時，陳語安還會故意問張軒睿說「我可以加入你們的親親嗎？就是三方親親的意思！」張軒睿也幽默回應「是三人聯名的概念嗎？」讓拍攝現場充滿樂趣和歡樂。

▲《不愛，愛》由張軒睿、韓寧、陳語安主演。（圖／良人行、東森電視提供）

▲《不愛，愛》由張軒睿、韓寧、陳語安主演。（圖／良人行、東森電視提供）

而《不愛，愛》自播出以來，之前演出BL校園劇翻紅的曾向鎮，因飾演甜點店員工「岳驕」受到網友廣泛討論。曾向鎮飾演的岳驕就讀心理系，台詞多又富哲理，也因玩交友軟體而和女同事有著「有性無愛」的關係。

曾向鎮坦言岳驕這個角色的挑戰不小，尤其要在很短的時間內把一堆台詞講出來，短短兩秒鐘一句台詞多達20個字，拍攝過程很常講到舌頭打結。「更難忘的是，在拍攝時常會出現令我垂涎欲滴的甜點，我要克制自己忍住不去吃，這才是大挑戰啊！」

▲《不愛，愛》由張軒睿、韓寧、陳語安主演。（圖／良人行、東森電視提供）

▲《不愛，愛》由張軒睿、韓寧、陳語安主演。（圖／良人行、東森電視提供）

關於時下年輕人使用「交友軟體」，曾向鎮透露「現實生活中我沒有用交友軟體，因為我是個很慢熱的人，即使喜歡上一個人我也不會很主動，可能因此會錯過一些緣分。」

對於劇中控制狂男友的行徑，韓寧說「講到控制狂，我自己好像在生活的瑣事上有點這傾向！因為我有潔癖，很在意生活習慣好不好，像是髒衣服不能丟床上、雜物不能放在不該放的地方之類的，這些就會比較控制。」但她強調感情上無法接受像劇中志豪那樣的情感控制狂，「我希望對方不要一直用自己的方式對我好，而是能跟我溝通，互相理解。」

▲《不愛，愛》由張軒睿、韓寧、陳語安主演。（圖／良人行、東森電視提供）

▲《不愛，愛》由張軒睿、韓寧、陳語安主演。（圖／良人行、東森電視提供）

張軒睿也分享自己和劇中志豪是完全不同的類型，在看志豪的時很常會替他著急，覺得不可以這樣，但同時在這過程中，會有一種陪他慢慢學習跟成長的感覺。

▲《不愛，愛》由張軒睿、韓寧、陳語安主演。（圖／良人行、東森電視提供）

▲《不愛，愛》由張軒睿、韓寧、陳語安主演。（圖／良人行、東森電視提供）

究竟志豪和佳兒的感情是否會順利進行？莫蕾和佳兒是否發展超友誼的閨蜜情愫？請一定要鎖定《不愛，愛》！播出資訊 ：每週日晚間8點在東森戲劇台連播兩集、鎖定LINE TV每週日晚上10點上架。

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張軒睿, 韓寧, 陳語安, 不愛，愛

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