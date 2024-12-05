王宥忻爆「全球擁30間房」　連生日禮物都是房子...驚人身價曝光

記者蔡琛儀／台北報導

身價10億元的「財富女神」王宥忻今（5）日舉辦媒體見面會，身為財富女神的她，被逼問出全球含台灣，擁有近30間房產，就連過生日，另一半翁承旭（翁總）送的生日禮物也是2間價值800萬的泰國房產，她近期也投資火鍋店，中和店投入450萬，台北林森店則砸近1000萬，「因為自己愛吃、小孩也愛吃，以前開過早餐店，這次開火鍋店算是圓夢。

▲王宥忻和前夫翁總甜蜜復合，但尚未登記。（圖／記者黃克翔攝）

她和前夫翁承旭離婚不到1年就宣告復合，2人先前也去拍了婚紗照，但表示還沒有登記結婚，翁承旭先前透露已經結紮，被問有無可能結紮接回再生一個，他笑說：「不知道其他人會怎麼想，這樣開開關關的。」王宥忻大方說：「我們有討論過，但是（性生活）太頻繁了，這樣會常常生小孩。」

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談到兩人復合關鍵，王宥忻表示之前2人忙事業較少溝通，也較少陪小孩，漸漸產生隔閡。分開後，生活、工作少了一個人，才發現對方曾經的付出，過去的革命情感、默契、生活習慣，讓自己發現分開是錯誤的決定。

▲王宥忻和前夫翁承旭。（圖／記者黃克翔攝）

王宥忻感性說：「人生就是不斷在錯誤中學習，幸福是發現來的，不是尋找來的，現在我每天都在發現幸福！」還開玩笑說，現在翁總會角色扮演，準備許多不同人物的服裝，每晚像是與不同的人睡覺，相當有趣。