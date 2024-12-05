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曹西平點名眾星「應感謝瓊瑤」！　喊話：沒人家提拔你們還在爬

記者王靖淳／綜合報導

知名作家瓊瑤打造出許多膾炙人口的愛情作品，不過卻在昨（4）日傳出在淡水住處輕生，享壽86歲，消息曝光後震驚各界。為此，藝人曹西平在臉書發文坦言自己感觸很深，同時也點名因出演瓊瑤戲劇走紅的演員們，「這些人真的要感恩要感謝，沒有人家的提拔或許你們現在還在爬。」

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▲▼曹西平發文談瓊瑤。（圖／翻攝自Instagram／dennytalktalk）

▲曹西平發文談瓊瑤。（圖／翻攝自Instagram／dennytalktalk）

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曹西平在文中分享對瓊瑤的感懷，並回顧自己過往對瓊瑤劇的喜愛。他表示，從小到大，瓊瑤的劇集總是成為他生活的一部分，而這些戲劇不僅塑造許多經典角色，也讓不少演員和歌手因此走紅。曹西平回憶道，當年「沒有演過她的戲就不是主流演員」，許多演員都爭先恐後地去試鏡，只為能在瓊瑤的劇中一展身手，並因而獲得了事業上的突破。

曹西平指出，不少演員因為演了瓊瑤的戲突然走紅，「這就是戲帶人」，他認為許多因為瓊瑤劇而一舉成名的演員和歌手，應該懷著感恩的心情，對瓊瑤的提拔表示感謝。曹西平坦言，在看完瓊瑤近日的告別影片和文章後，他覺得感觸頗深，並在文中表達對瓊瑤的尊重，「你我都不是當事人，真的不要過多的評論。」

▲▼瓊瑤。（圖／翻攝自Facebook／瓊瑤）

▲瓊瑤過世。（圖／翻攝自Facebook／瓊瑤）

曹西平也提到，瓊瑤的一生充滿精彩與不遺憾，所有的選擇與決定都源於她的深思熟慮，「每句話她表達的非常清楚，對自己對家庭對她的一生，所有的事情都是她最後的決定。」最後，他更呼籲大家不要對瓊瑤的私事發表過多評論，而應尊重她的選擇，並一同懷念她所創作的作品，讓瓊瑤的藝術生命在我們心中繼續延續，「她的選擇，請大家尊重她，讓我們一起想念她的電影她的電視劇就足夠了。」

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瓊瑤, 過世, 曹西平

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